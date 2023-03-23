Неисправный светофор в центре Пензы ставит под угрозу здоровье горожан

Неправильно работающий светофор на перекрестке улиц Чехова и Бакунина (возле ЦУМа) вводит людей в заблуждение, написала в четверг, 23 марта, в редакцию портала PenzaInform.ru читательница.
«Когда загорается «зеленый человечек» и можно переходить дорогу пешеходам, на нем мигают цифры 188 секунд. Я не городская и сразу не поняла, в чем дело», - объяснила женщина.
По ее мнению, проблему не стоит оставлять без внимания. Ведь гости Пензы и люди, редко бывающие в центре, не знают, что светофор лжет.
«Мы ведь идем и думаем, что действительно 188 секунд...» - пояснила женщина.
На присланной в редакцию записи видно, что один из пешеходных светофоров (на нечетной стороне улицы Чехова, у рынка) действительно неисправен. Вместо положенных 24 секунд на нем неизменно мигают 188.
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