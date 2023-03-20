Всей красоты не передать: пензячка «похвасталась» территорией у дома

20.03.2023 | 13:48

Ни парка, ни сквера, ни аллеи нет в Терновке, жалуются местные жители, и если кто-то решит прогуляться, картины перед ним предстанут неприглядные.

Пензячка рассказала на странице губернатора в «Одноклассниках» о своем микрорайоне - она живет на Ивановской, 143.

«Сегодня решила прогуляться возле своего дома. Хочу поделиться фото с «красивыми» местами, может, кто-нибудь захочет приехать и лично полюбоваться «шикарными» местами. Здесь гуляют мамы с колясками, играют маленькие дети, отдыхают пенсионеры. Да и просто жители нашего дома ежедневно видят эту «красоту». Всей красоты не передать. Нужно видеть своими глазами. И за нее мы платим деньги! Могу даже показать квитанции», - написала Светлана и приложила к сообщению несколько фотографий.

На снимках запечатлена устланная мусором территория рядом с контейнерами для него. Он же покрывает газоны вокруг.

«Люди не бросают мимо. Контейнеры постоянно переполнены, и мусор вываливается из них. Сегодня машина освободила мусорные баки, а тот, что вокруг, лежит постоянно. Дворников нет, управляющая компания бездействует», - пояснила Светлана.

На сообщение пензячки отреагировали. «Администрацией Первомайского района г. Пензы будут организованы и проведены работы по санитарной очистке контейнерной площадки, расположенной рядом с вашим домом № 143 на ул. Ивановской в срок до 24 марта 2023 года. С помощью специализированной техники строительный мусор и ветки вывозятся по мере накопления», - сообщил горожанке представитель областного правительства.

Кстати, другая пензячка отметила в комментариях, что такая ситуация с благоустройством не только в Терновке, но и на Западной Поляне. «Чуть в глубь квартала зайди, везде мусор, грязь непролазная и дороги все разбиты, хоть вплавь пробирайся», - пожаловалась женщина.

Фото пользователя Светлана Svetlana.