Спасти пассажира: кузнечанка рассказала о заботливом маршрутчике

12.03.2023 | 11:23

Стаи собак в Кузнецке продолжают осложнять жизнь горожанам. Люди перестали надеяться на помощь властей и используют взаимовыручку.

Так, заботу о безопасности горожанки проявил водитель маршрутки № 20. Историю женщина рассказала в паблике «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» в субботу, 11 марта. Она произошла утром того же дня.

«Ехала на работу и попросила остановить на Пролетарской у детской больницы. Водитель, увидев стаю собак, порядка десяти наверное, предупредил меня, чтоб я была более осторожной, мой взгляд тоже уже был направлен на этих собак. Я вышла, перешла дорогу и заметила, что водитель все стоит и ждет, пока я отдалюсь от этих собак на приличное расстояние», - сообщила кузнечанка.

По ее словам, готовность шофера помочь ей приятно удивила.

«Вроде мелочь - постоять на полторы-две минуты подольше, но это дорогого стоит, особенно когда ты один на один с огромной стаей голодных собак. Огромнейшее спасибо и уважение водителю за такой поступок!» - выразила благодарность она.

В комментариях к посту пользователи отметили: сбившиеся в стаи собаки опасны, особей становится все больше, но ответных мер властей пока не видно.

«Сегодня проезжала мимо детской, там даже не 10, а собак 20 было. Это жесть. Когда администрация или же неравнодушные начнут действовать?!» - написала одна из горожанок.

В декабре 2022 года обстановку на улицах Кузнецка жители назвали «собачим апокалипсосом».

«В районе АТП бродит стая обозленных и голодных псов. Сколько раз здесь уже писали про это - реакции ноль. Собак только прибавляется в этой стае», «Ходить невозможно и страшно. Бегают стаей и лают на прохожих, сама попала в эту ситуацию, пришлось ехать домой на такси, хотя идти 200 м», «Рядом школа, рядом сад! Там ходит много детей! Ребенок идет практически на уровне этой собаки, ей особо подпрыгивать не надо, чтобы цапнуть за лицо, руку, ногу. Что сделает ребенок, когда его окружит эта стая собак?» - пожаловались горожане.

Мэр Кузнецка в курсе ситуации. На совещании в администрации он не раз признавал: на самовыгуле находится много животных, в том, что псы размножаются, вина безответственных владельцев. Также градоначальник отмечал, что отлов бездомных - затратное дело. Но в любом случае после стерилизации и необходимых процедур в приюте собак возвращают на то место, откуда забрали.