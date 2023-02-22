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Глас народа

Полсекунды до трагедии: пешеход едва не попал в ДТП на ул. Пушанина

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В среду, 22 февраля, на улице Пушанина в Пензе молодой человек едва не попал в дорожно-транспортное происшествие на нерегулируемом пешеходном переходе.

Речь идет о зебре около детской поликлиники № 7.

На записи, которую в 9:47 сделал водитель, стоявший на парковке, видно, что пешеход посмотрел налево, пропустил двигавшуюся машину и, не взглянув направо, начал пересекать проезжую часть.

В этот момент мимо него, едва не сбив с ног, с правой стороны пронеслось другое авто.

«Невнимательность пешехода, наплевательское отношения к ПДД водителя - до трагедии не хватило полсекунды», - написал очевидец происходившего.

Источник: vk.com/avtohampenza.

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