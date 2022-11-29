В селе Мокшанского района не дождались обещанного ремонта дороги

29.11.2022 | 16:24

Жители села Бибиково Мокшанского района смирились с бездорожьем. Теперь они мечтают о том, чтобы ямы просто засыпали щебнем.

А раньше сельчане надеялись на новую добротную дорогу.

О проблемах в населенном пункте сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала жительница области Яна.

«Много лет отсутствует дорога, по селу ехать невыносимо. Летом люди объезжают полевыми дорогами. Машины есть не у всех, ближайший магазин в соседнем селе (20 минут езды). Такси отказывается ехать, скорую ждешь часами», - пожаловалась женщина.

Школа тоже находится в соседнем селе, и ребята испытывают трудности с тем, чтобы добраться до нее, ведь автобусу трудно проехать.

«Обращались неоднократно в администрацию, сказали: ремонт будет проведен и закончен к 1 июля 2022», - рассказала Яна.

По ее словам, в итоге один раз проехал грейдер, а проезжую часть на двух улицах засыпали щебнем. Помогло ненадолго.

«Дорог нет совсем, ямы огромные», - резюмировала Яна.

Она прислала в редакцию снимки и видео проезжей части, отметив, что они были сделаны весной 2022-го. Сейчас состояние дорог ухудшилось.