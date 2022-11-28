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Глас народа

На ул. Кулибина на месте кустов боярышника будут стоять машины

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Жители дома № 3 на улице Кулибина в Пензе возмущены вырубкой кустов боярышника. От растений их избавили сотрудники УК.

Как стало известно редакции сетевого издания «ПензаИнформ», полезное растение посадили когда-то у бокового фасада дома. Наличие кустов давно мешало водителям, желавшим парковаться на газонах.

По словам пензенцев, один из них всегда ставил автомобиль вплотную к дому и выдергивал кустарник, опустошал клумбы.

Теперь на месте боярышника пустота. Там можно беспрепятственно оставить своего «железного коня».

Активисты уже обратились в районную администрацию с вопросами, почему не штрафуют автолюбителей и за что пострадал кустарник.

Пока ответов они не получили.

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