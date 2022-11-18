Доступ к частному сектору на ул. Мусоргского затрудняет утечка

18.11.2022 | 09:00

В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница частного сектора на улице Мусоргского Татьяна.

Пензячка пожаловалась на утечку на сетях, проблемы от которой множатся с августа.

Речь идет о территории у домов № 45, 47, 49, 53, 55, 57. В августе на участке случился порыв, местные жители видели устремившийся в небо фонтан. Ресурсоснабжающая организация, по словам Татьяны, не спешила устранять ЧП, но в конце концов работа была сделана.

«Крайне грубо, примитивным и ненадежным способом. Более того, в результате была оторвана подводка водоснабжения у дома № 53. Траншею закопали неудовлетворительно, поверхностно. По итогу выполнения работ ненадлежащего качества спустя две недели утечка возобновилась», - рассказала пензячка.

Жители немедленно обратились в ресурсоснабжающую организацию. О беде знают и в районной администрации, однако вода до сих пор течет, осложняя проход и проезд.

«Особенности улицы таковы, что последние дома, вдоль которых течет, располагаются в низине. Таким образом, в сырую теплую погоду внизу была непролазная грязь, а с наступлением первых морозов образуется гололед, из-за чего ни местные жители, ни обычные горожане не могут беспрепятственно пройти и проехать», - описала ситуацию Татьяна.

Она добавила, что порыв затрудняет проезд скорой помощи к домам, а такси давно уже не высаживает у них пассажиров и не забирает клиентов - водители боятся застрять или скатиться.

Горожанка отметила, что на улице Мусоргского - оживленное пешеходное движение. Ею пользуются те, кто хочет попасть в клиническую больницу № 6, городскую поликлинику № 14, медицинский центр, филиал вуза или на остановку общественного транспорта.

Татьяна хотела бы, чтобы власти обратили внимание на проблему и устранили утечку, пока она не привела к другим ЧП.