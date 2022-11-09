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Глас народа

В Пензе водитель машины Honda проявил агрессию на дороге

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В среду, 9 ноября, в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта, произошедшего между двумя водителями. Инцидент случился в Пензе на улице Антонова (микрорайон ГПЗ).

На кадрах видно, что на обочине стоят два транспортных средства. Из черной машины Honda с номером О001НЕ/58 выходит решительно настроенный мужчина, приближается к красному автомобилю Ford, припаркованному на обочине, распахивает водительскую дверь и сначала бьет сидящего в салоне человека кулаком, а затем пинает ногой в лицо.

Второй мужчина в этот момент стоит у передней пассажирской двери.

Такое поведение вызвало крайнее неодобрение у комментаторов.

«Ни фига себе быдло обнаглело», «Ему сильно повезло, что, видимо, в этой машине кто-то слабее был. Надеюсь, этим уродам скоренько это вернется», «На слабого каждый может так, был бы другой и номера бы не спасли», «Искренне надеюсь, что участники не уйдут от наказания и будут найдены», - пишут они.

Видео, фото - vk.com/sova_penza

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