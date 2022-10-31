В Пензе так и не решили проблему с транспортом в Ахунах

31.10.2022 | 10:02

Несмотря на увеличение количества микроавтобусов на маршруте № 99, пензенцы продолжают жаловаться на нехватку мест в транспорте. Проблему обсудили в ахунском телеграм-канале вечером в воскресенье, 30 октября.

«Кто-то может пояснить, что происходит с транспортом? Сегодня 99-й маршрут вообще не работал. Утром на работу с леонидовским автобусом уехали, вечером простояла 50 минут, пришлось на последней золотаревской маршрутке ехать. Как до Засурья добираться? Почему в выходные никто из маршрутчиков не работает? Можно же и распределиться!» - поделилась интернет-пользовательница.

По ее словам, в приложении, отслеживающем движение транспорта в режиме онлайн, на карте показывались только две маршрутки, причем они ехали друг за другом.

«Это что, новый метод работы?» - возмутилась женщина.

Ее поддержала другая жительница микрорайона. Она пояснила, что неоднократно звонила с этим вопросом по разным номерам, но ответа не добилась.

«Обратиться не к кому, крайнего ответственного нет, по 50 минут в рабочие дни ждешь, но маршрутки набитые так, что нереально влезть», - констатировала она.

Пензенцы обратили внимание властей на проблему еще в сентябре. Горожанин отметил, что в Ахуны ходят две маршрутки: № 93 и 99. Этого мало.

Сначала жителям пообещали наладить график, это не помогло. Затем было принято решение увеличить количество транспортных средств. Однако, судя по всему, проблема так и осталась нерешенной.