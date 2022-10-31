Сетевое издание|18+|Понедельник|31 окт 2022|14:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |

Глас народа

В Пензе так и не решили проблему с транспортом в Ахунах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Несмотря на увеличение количества микроавтобусов на маршруте № 99, пензенцы продолжают жаловаться на нехватку мест в транспорте. Проблему обсудили в ахунском телеграм-канале вечером в воскресенье, 30 октября.

«Кто-то может пояснить, что происходит с транспортом? Сегодня 99-й маршрут вообще не работал. Утром на работу с леонидовским автобусом уехали, вечером простояла 50 минут, пришлось на последней золотаревской маршрутке ехать. Как до Засурья добираться? Почему в выходные никто из маршрутчиков не работает? Можно же и распределиться!» - поделилась интернет-пользовательница.

По ее словам, в приложении, отслеживающем движение транспорта в режиме онлайн, на карте показывались только две маршрутки, причем они ехали друг за другом.

«Это что, новый метод работы?» - возмутилась женщина.

Ее поддержала другая жительница микрорайона. Она пояснила, что неоднократно звонила с этим вопросом по разным номерам, но ответа не добилась.

«Обратиться не к кому, крайнего ответственного нет, по 50 минут в рабочие дни ждешь, но маршрутки набитые так, что нереально влезть», - констатировала она.

Пензенцы обратили внимание властей на проблему еще в сентябре. Горожанин отметил, что в Ахуны ходят две маршрутки: № 93 и 99. Этого мало.

Сначала жителям пообещали наладить график, это не помогло. Затем было принято решение увеличить количество транспортных средств. Однако, судя по всему, проблема так и осталась нерешенной.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте