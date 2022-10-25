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Глас народа

Пензячка попросила наладить работу светофоров у библиотеки в Арбекове

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Жительница Пензы попросила обеспечить безопасность пешеходов у нового корпуса библиотеки имени Лермонтова в Дальнем Арбекове. Обращение она опубликовала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

Дело в том, что на участке проспекта Строителей, который пролегает рядом с учреждением, продолжается расширение проезжей части. По новой дороге пустили поток транспорта, но работу светофоров не отладили.

«Организуйте, пожалуйста, как можно скорее пешеходный переход у библиотеки им. Лермонтова на проспекте Строителей. Или регулировщика туда временно поставьте. Лично наблюдала, как там два человека в разное время чуть не оказались под колесами», - пояснила пензячка.

По ее словам, напротив библиотеки нет светофора для пешеходов (хотя соответствующий знак имеется). Люди, которые идут от учреждения, просто не могут узнать, какой сигнал горит.

На стороне библиотеки светофор для пешеходов есть. Но их безопасность это не гарантирует.

«Для машин светофоры с двух сторон новой полосы работают не синхронно, правый - с задержкой. И у человека «зеленый», левый ряд стоит, а правый, который видит перед собой светофор, где тоже зеленый еще горит, едет прямо на людей. Не ждите трагедий, сделайте срочно нормально», - попросила женщина.

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