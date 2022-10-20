Пензенцы с улицы Ульяновской в дождь не могут выйти из подъезда

20.10.2022 | 09:10

Вечером в среду, 19 октября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Валентина К., рассказавшая о многолетней проблеме во дворе дома № 42 на Ульяновской улице.

«Подход к дому очень затруднен из-за воды», - констатировала женщина. Во время дождей дорогу у второго подъезда заливает настолько, что жители оказываются буквально отрезаны от внешнего мира.

Раньше жильцы могли пройти по отмостке к другим подъездам и выбраться на свободу, но все проходы заварили - установили ограждения.

Люди просят разрешить ситуацию, но до сих пор остаются неуслышанными.

«Город ссылается на управляющую компанию, а та в свою очередь на город. А нам что делать? Как ходить детям в школу?» - поинтересовалась Валентина.

Местные жители очень ждут, что когда-нибудь дело сдвинется с мертвой точки.