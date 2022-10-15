В Пензе пешеход перешел дорогу на красный свет, предъявив пропуск

15.10.2022 | 12:31

В субботу, 15 октября, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова.

«Вот это чудо переходило дорогу на красный свет. Когда я ему посигналил, начал показывать какое-то удостоверение. Что-то новенькое», - описал автор ситуацию.

На кадрах запечатлен пешеход, шагающий по зебре и демонстрирующий водителю красную книжечку.

«Это был пропуск для прохода на красный свет», «Это пропуск «БЕССМЕРТНЫЙ», - пошутили комментаторы.

Нарушение пешеходами правил дорожного движения не всегда заканчивается благополучно. 13 октября на улице Попова в Пензе 38-летнюю женщину, решившую пересечь проезжую часть в неположенном месте, сбил Hyundai Accent. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Видео - vk.com/sova_penza