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Глас народа

В 5-м Виноградном проезде так и не решилась проблема с горячей водой

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В доме № 3 в 5-м Виноградном проезде по-прежнему нет горячей воды. Как сообщила редакции сетевого издания «ПензаИнформ» местная жительница Елена, ресурс отключили еще 12 июля.

По словам горожанки, вокруг дома раскопано, лежат трубы. Такую картину жильцы наблюдают уже два месяца. Ответ на вопрос, когда появится горячая вода, никто дать не может.

«В постановлении № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…» указано, что отключение воды должно быть не более 8 часов в месяц. То есть мои права и права жильцов дома нарушаются. К тому же вода была также отключена с конца мая до середины июля, то есть в общей сложности горячей воды нет около трех месяцев. Даже учитывая ремонт, отключение не должно превышать 14 дней», - отметила Елена.

Ранее АО «Арбековское», в управлении которого находится дом, давало комментарий по поводу ситуации. Представитель УК сообщил: задвижку перекрыли по просьбе ресурсника, так как надо было завершить работу. Сетевики должны прислать официальное письмо, когда все будет готово.

В микрорайоне Арбеково во многих местах меняют коммуникации, жители некоторых домов жалуются в соцсетях, что уже долгое время вынуждены обходиться без горячей воды, и требуют от чиновников ответа, когда ресурс вернут.

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Гость||

С 12 июля могли бы и нагреватели поставить.

Гость||

И что в этом плохого? Они же сами за это голосовали.


Имя: Гость
Комментарий:

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