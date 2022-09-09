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Глас народа

Пензенец раскритиковал граффити и сам подвергся осуждению

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Пензенские пользователи не поддержали горожанина, раскритиковавшего граффити, которое появилось на бетонном заборе на проспекте Строителей в Арбекове.

«Какие-то вандалы изуродовали стену у «КаГау»! Почему никто не закрашивает этот дурдом…» - возмутился автор поста в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Однако реакция, которой горожанин ожидал от подписчиков паблика, оказалась далека от сочувствия.

«Уж лучше так, чем унылая серость», «Вполне себе красиво», «Мне нравится», «Очень даже позитивно», «Респект художникам!», «Очень даже милые картинки», «Поднимает настроение», «Насыщает настроение в хмурую осень, молодцы, креативный подход! У автора, наверно, одни неудачи в жизни!» - написали комментаторы.

«Да как они посмели вносить в нашу серую жизнь цветные краски! Россия для грустных», - сыронизировал один из пользователей.

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