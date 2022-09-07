Кузнечанку возмутило отсутствие мыла и бумаги в туалете детской больницы

07.09.2022 | 08:58

В туалете детской больницы Кузнецка нет ничего для необходимых гигиенических процедур. Об этом рассказала горожанка, посетившая медучреждение вместе с маленьким сыном.

Пост появился в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 6 сентября.

Женщина сообщила, что ребенок захотел в туалет, а когда все дела были сделаны, выяснилось, что ни бумаги, ни мыла в помещении нет.

«Что за бардак? Когда я спросила у администратора, чем там люди должны воспользоваться, мне ответили: все вопросы к администрации! Ну так нельзя же! Гигиена и все дела. Еще и в государственные учреждения носить бумагу с собой? Позорище!» - возмутилась кузнечанка.

В заключение она обратилась к администрации больницы с просьбой решить вопрос.

Комментировавшие пост горожане напомнили его автору: она ведь мать, поэтому у нее всегда должны быть с собой влажные гигиенические салфетки. Однако некоторые кузнечане согласились с позицией женщины: недопустимо, чтобы в туалете медучреждения не было таких необходимых вещей, как мыло и бумага.

«Вы какие-то дикие, да, салфетки должны быть. Но и бумага с мылом быть должна», «Люди, вы о чем? Во-первых, в поликлинике либо в больнице обязано быть в туалете все, что нужно для дел! Причем здесь где человек шел, был или с ребенком он или без», «А оно есть на складе, им денюжку-то выделяют на такие вещи», «У нас в любой больнице, взрослой, детской, в школах и т. д. бумага туалетная и мыло появляется только при проверках. Прошла проверка - мыло, бумагу убрали, все, спектакль окончен», - поделились мнением пользователи.