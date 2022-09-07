Сетевое издание|18+|Среда|7 сен 2022|09:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Кузнечанку возмутило отсутствие мыла и бумаги в туалете детской больницы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В туалете детской больницы Кузнецка нет ничего для необходимых гигиенических процедур. Об этом рассказала горожанка, посетившая медучреждение вместе с маленьким сыном.

Пост появился в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 6 сентября.

Женщина сообщила, что ребенок захотел в туалет, а когда все дела были сделаны, выяснилось, что ни бумаги, ни мыла в помещении нет.

«Что за бардак? Когда я спросила у администратора, чем там люди должны воспользоваться, мне ответили: все вопросы к администрации! Ну так нельзя же! Гигиена и все дела. Еще и в государственные учреждения носить бумагу с собой? Позорище!» - возмутилась кузнечанка.

В заключение она обратилась к администрации больницы с просьбой решить вопрос.

Комментировавшие пост горожане напомнили его автору: она ведь мать, поэтому у нее всегда должны быть с собой влажные гигиенические салфетки. Однако некоторые кузнечане согласились с позицией женщины: недопустимо, чтобы в туалете медучреждения не было таких необходимых вещей, как мыло и бумага.

«Вы какие-то дикие, да, салфетки должны быть. Но и бумага с мылом быть должна», «Люди, вы о чем? Во-первых, в поликлинике либо в больнице обязано быть в туалете все, что нужно для дел! Причем здесь где человек шел, был или с ребенком он или без», «А оно есть на складе, им денюжку-то выделяют на такие вещи», «У нас в любой больнице, взрослой, детской, в школах и т. д. бумага туалетная и мыло появляется только при проверках. Прошла проверка - мыло, бумагу убрали, все, спектакль окончен», - поделились мнением пользователи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Что за бред, на мыло и бумагу никто денег не выделяли и не выделяют никогда такого не было. Это в некоторых организациях предприниматели за свой счёт и для удобства сотрудников и посетителей стали вешать контейнеры с жидким мылом и с рулонами т. бумаги, а на крупных предприятиях до сих пор люди носят бумагу из дома, а мыло если и выделяется, то каждый держит его в своём ящичке. И в больницу всегда когда ложишься надо брать с собой мыло, з пасту, тапочки, т. Бумагу. А то завтра будут просить давать в больнице зубн.Щётки и шампунь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Что за бардак? Когда я спросила у администратора, чем там люди должны воспользоваться, мне ответили: все вопросы к администрации! Ну так нельзя же! Гигиена и все дела. Еще и в государственные учреждения носить бумагу с собой? Позорище!» -
Вы вероятно перепутали с Европой или Великобританией? Это только у них такое может происходить!!!

Гость||

Она аж прям пукнула.

Гость||

Российские традиционные ценности, как нам заявил наш Великий Президент, это приоритет духовных ценностей над материальными. Видимо надо отвыкать от мыла и бумаги, и больше молиться.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте