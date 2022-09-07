Кузнечанку возмутило отсутствие мыла и бумаги в туалете детской больницы

В туалете детской больницы Кузнецка нет ничего для необходимых гигиенических процедур. Об этом рассказала горожанка, посетившая медучреждение вместе с маленьким сыном.
Пост появился в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 6 сентября.
Женщина сообщила, что ребенок захотел в туалет, а когда все дела были сделаны, выяснилось, что ни бумаги, ни мыла в помещении нет.
«Что за бардак? Когда я спросила у администратора, чем там люди должны воспользоваться, мне ответили: все вопросы к администрации! Ну так нельзя же! Гигиена и все дела. Еще и в государственные учреждения носить бумагу с собой? Позорище!» - возмутилась кузнечанка.
В заключение она обратилась к администрации больницы с просьбой решить вопрос.
Комментировавшие пост горожане напомнили его автору: она ведь мать, поэтому у нее всегда должны быть с собой влажные гигиенические салфетки. Однако некоторые кузнечане согласились с позицией женщины: недопустимо, чтобы в туалете медучреждения не было таких необходимых вещей, как мыло и бумага.
«Вы какие-то дикие, да, салфетки должны быть. Но и бумага с мылом быть должна», «Люди, вы о чем? Во-первых, в поликлинике либо в больнице обязано быть в туалете все, что нужно для дел! Причем здесь где человек шел, был или с ребенком он или без», «А оно есть на складе, им денюжку-то выделяют на такие вещи», «У нас в любой больнице, взрослой, детской, в школах и т. д. бумага туалетная и мыло появляется только при проверках. Прошла проверка - мыло, бумагу убрали, все, спектакль окончен», - поделились мнением пользователи.
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Что за бред, на мыло и бумагу никто денег не выделяли и не выделяют никогда такого не было. Это в некоторых организациях предприниматели за свой счёт и для удобства сотрудников и посетителей стали вешать контейнеры с жидким мылом и с рулонами т. бумаги, а на крупных предприятиях до сих пор люди носят бумагу из дома, а мыло если и выделяется, то каждый держит его в своём ящичке. И в больницу всегда когда ложишься надо брать с собой мыло, з пасту, тапочки, т. Бумагу. А то завтра будут просить давать в больнице зубн.Щётки и шампунь.