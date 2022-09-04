Пензячка попросила не создавать неудобств школьникам в дни выборов

04.09.2022 | 10:11

Подписчицу губернатора в соцсети «ВКонтакте» интересует вопрос, как планируют организовать учебный процесс в школах, где с 9 по 11 сентября будут работать избирательные участки.

Пензячка припомнила, что в прошлый раз в дни выборов детям создали множество неудобств: ребята вынуждены были заходить в образовательное учреждение через запасные выходы, им не разрешали передвигаться по школе.

«Для чего создавать такие неудобства? Тем более коронавирус сейчас набирает обороты в нашем регионе», - написала женщина под постом главы региона.

Она выразила желание, чтобы после визитов избирателей в помещениях организовали качественную дезинфекцию.

«В прошлом году в понедельник техперсонал с 7 утра начал мыть, а в 8:30 пришли дети на уроки. Хочется верить, что здравый смысл в данной ситуации восторжествует», - выразила мнение пензячка.

На 9:30 воскресенья, 4 сентября, официального ответа на ее обращение не последовало.