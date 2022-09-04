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Глас народа

Пензячка попросила не создавать неудобств школьникам в дни выборов

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Подписчицу губернатора в соцсети «ВКонтакте» интересует вопрос, как планируют организовать учебный процесс в школах, где с 9 по 11 сентября будут работать избирательные участки.

Пензячка припомнила, что в прошлый раз в дни выборов детям создали множество неудобств: ребята вынуждены были заходить в образовательное учреждение через запасные выходы, им не разрешали передвигаться по школе.

«Для чего создавать такие неудобства? Тем более коронавирус сейчас набирает обороты в нашем регионе», - написала женщина под постом главы региона.

Она выразила желание, чтобы после визитов избирателей в помещениях организовали качественную дезинфекцию.

«В прошлом году в понедельник техперсонал с 7 утра начал мыть, а в 8:30 пришли дети на уроки. Хочется верить, что здравый смысл в данной ситуации восторжествует», - выразила мнение пензячка.

На 9:30 воскресенья, 4 сентября, официального ответа на ее обращение не последовало.

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Гость||

Пензячка,не расшатывай.это другое.понимать надо.

Гость||

Во как дети за лето родителям надоели: сделайте ещё и воскресенье учебным днём!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хочется верить, что здравый смысл в данной ситуации восторжествует»
Всё вокруг да около:и так плохо, и этак нехорошо. А что конкретно предлагает пензячка-подписчица?

Гость||

Как мошенники , каждые выборы меняют правила. Прямо кручу верчу обмануть хочу.Когда же будут проводить прозрачные и честные выборы?В цивилизованных странах не одна партия не набирает Конституционного большИнства голосов избирателей.Это вынуждает партии договариваться между собой.

Гость||

Какая необходимость была растянуть голосование на 3 дня? Что бы избирательной комиссии проще было нарисовать требуемый результат.Тем более это происходит в зданиях учебных заведений.Вот сколько больных пройдут через помещения школ.Коронавирус благодарен будит.

Гость||

А ты дрищешь короновирус не вакцировался или доходяга?


Имя: Гость
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