В Пензе застройщик поставил забор в метре от жилого дома

31.08.2022 | 17:25

Жительницу Заводского района Марина Анатольевна шокировала наглость застройщика, который установил временный забор прямо под ее окнами.

«Уважаемые представители администрации, скажите, пожалуйста, разве можно ставить забор так близко к жилому дому (Леонова, 5)? Расстояние от дома до забора - меньше одного метра. Застройщик - «Жилстрой», - обратилась женщина к администрации Октябрьского района в местном чате в Viber, уточнив, что по соседству должен появиться жилой комплекс.

Она выложила фотографии, на которых видно, что ограждение из профлиста действительно установлено практически вплотную к двухэтажному зданию советской постройки. Причем высота забора такова, что окна оказываются полностью перекрытыми.

«У нас в квартирах стало темно, как в подвале!» - пожаловалась Марина Анатольевна.

По состоянию на 17:00 31 августа ответ от чиновников женщина не получила. Лишь один из комментаторов пояснил ей, что от дома до забора должно быть не менее трех метров.