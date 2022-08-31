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Глас народа

В Пензе застройщик поставил забор в метре от жилого дома

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Жительницу Заводского района Марина Анатольевна шокировала наглость застройщика, который установил временный забор прямо под ее окнами.

«Уважаемые представители администрации, скажите, пожалуйста, разве можно ставить забор так близко к жилому дому (Леонова, 5)? Расстояние от дома до забора - меньше одного метра. Застройщик - «Жилстрой», - обратилась женщина к администрации Октябрьского района в местном чате в Viber, уточнив, что по соседству должен появиться жилой комплекс.

Она выложила фотографии, на которых видно, что ограждение из профлиста действительно установлено практически вплотную к двухэтажному зданию советской постройки. Причем высота забора такова, что окна оказываются полностью перекрытыми.

«У нас в квартирах стало темно, как в подвале!» - пожаловалась Марина Анатольевна.

По состоянию на 17:00 31 августа ответ от чиновников женщина не получила. Лишь один из комментаторов пояснил ей, что от дома до забора должно быть не менее трех метров.

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Гость||

Он Вас за людей не считает...

Гость||

Да нормально все установлено, по всем правилам, для временных ограждений. И ходить свободно,

Гость||

Что не временно,топостоянно.

Гость||

Что постоянно, то не временно

Гость||

А вы женщина за кого голосовать пойдёте?


Имя: Гость
Комментарий:

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