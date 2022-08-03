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Глас народа

На проспекте Победы вход в подъезд завалили строительным мусором

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У дома № 23 на проспекте Победы в Пензе образовался серьезный завал. О нем рассказала жительница региона Кристина М., приехавшая навестить бабушку.

«Не знаем уже, куда обращаться. Делают крышу, и на протяжении трех недель (может, и больше уже) эта куча не уменьшается, а растет! Мамочки с колясками, старики явно не смогут выйти... Да и в принципе жители подъезда не выйдут. И это даже не окраина города...» - пожаловалась Кристина.

По ее мнению, речь может идти не только о доставленных неудобствах, но и о реальной опасности.

«А случись пожар, затопит или мало ли что?! Что тогда? А плохо станет? Там просто дверь уже не открывается полностью. Очень хочется ответа, сколько это будет продолжаться», - добавила женщина.

Кристина надеется, что ремонт крыши рано или поздно закончится и рабочие обязательно вывезут за собой строительный мусор.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вот уроды! Творят, что хотят и нет им наказания и нет контроля.

Гость||

Ребята гастарбайтеры учатся

Имя: Гость
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