На проспекте Победы вход в подъезд завалили строительным мусором

У дома № 23 на проспекте Победы в Пензе образовался серьезный завал. О нем рассказала жительница региона Кристина М., приехавшая навестить бабушку.
«Не знаем уже, куда обращаться. Делают крышу, и на протяжении трех недель (может, и больше уже) эта куча не уменьшается, а растет! Мамочки с колясками, старики явно не смогут выйти... Да и в принципе жители подъезда не выйдут. И это даже не окраина города...» - пожаловалась Кристина.
По ее мнению, речь может идти не только о доставленных неудобствах, но и о реальной опасности.
«А случись пожар, затопит или мало ли что?! Что тогда? А плохо станет? Там просто дверь уже не открывается полностью. Очень хочется ответа, сколько это будет продолжаться», - добавила женщина.
Кристина надеется, что ремонт крыши рано или поздно закончится и рабочие обязательно вывезут за собой строительный мусор.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Вот уроды! Творят, что хотят и нет им наказания и нет контроля.