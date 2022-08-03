На проспекте Победы вход в подъезд завалили строительным мусором

03.08.2022 | 12:38

У дома № 23 на проспекте Победы в Пензе образовался серьезный завал. О нем рассказала жительница региона Кристина М., приехавшая навестить бабушку.

«Не знаем уже, куда обращаться. Делают крышу, и на протяжении трех недель (может, и больше уже) эта куча не уменьшается, а растет! Мамочки с колясками, старики явно не смогут выйти... Да и в принципе жители подъезда не выйдут. И это даже не окраина города...» - пожаловалась Кристина.

По ее мнению, речь может идти не только о доставленных неудобствах, но и о реальной опасности.

«А случись пожар, затопит или мало ли что?! Что тогда? А плохо станет? Там просто дверь уже не открывается полностью. Очень хочется ответа, сколько это будет продолжаться», - добавила женщина.

Кристина надеется, что ремонт крыши рано или поздно закончится и рабочие обязательно вывезут за собой строительный мусор.