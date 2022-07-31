Это невыносимо: пензячка с ул. Кирова пожаловалась на шумный ремонт

31.07.2022 | 10:37

Жительница Пензы возмущена наплевательским отношением к жителям улицы Кирова, которым мешают спать ремонтные работы.

Пензячка из дома № 2а не выдержала, сняла шумящих работников на камеру телефона и послала запись в городское сообщество «Пенза Новости» в Telegram. На кадрах - участок Кирова от Карла Маркса до Лермонтова.

«Наши ночи на протяжении месяца невозможно назвать добрыми. Ведутся очень шумные работы по ремонту улицы Кирова, и происходят они ночью. Это невыносимо! Каждую ночь отбойные молотки, техника, срезающая асфальт, шум от тракторов и прочее.

Вот сейчас орудует человек с каким-то феном. Два раза обращалась в полицию, пришел ответ, что ничего не нарушают, но шуметь на несколько ночей перестали, затем опять то же самое», - рассказала женщина.

К ремонту проезжей части в центре Пензы приступили в начале июля. Специалисты обновят дорожное покрытие, отремонтируют колодцы, заменят часть бортового камня, нанесут разметку. Работы планируют завершить к 10 августа.