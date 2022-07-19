Пензенцу ответили на вопрос о недостатке кислорода в больницах

19.07.2022 | 10:05

В Пензе постарались успокоить мужчину, возмущенного якобы имеющимся недостатком кислородных концентраторов в больницах. На обращение ответили на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Закупили, да? Так же, как тысячи кислородных концентраторов, которых даже в доме ветеранов один на два отделения, а в областной пульмонологии вообще нет? И кто видел эту технику? Жители элитных домов и коттеджных поселков? Это да, это возможно», - поделился негодованием мужчина.

Сотрудники областной больницы имени Н. Н. Бурденко заверили его, что недостатка в обеспечении кислородом нет.

«В настоящее время отделение пульмонологии Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко развернуто на 20 коек с централизованной подачей кислорода в каждую палату», - уточнили медики.

Кислородные станции, аппараты искусственной вентиляции легких и концентраторы массово закупались для региональных больниц во время пиковой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, по данным на 2 ноября 2021-го, кислородную поддержку получали 2 836 человек (146 находились на ИВЛ), потребление медицинского газа составляло по 17 тонн в сутки.