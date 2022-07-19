На улице Воронова в Пензе новым ограждением заузили тротуар

19.07.2022 | 10:31

На улице Воронова в Пензе тротуар стал слишком узким после установки ограждения. На это пожаловался местный житель Михаил М., оставивший сообщение на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Напротив школы № 65, - уточнил мужчина. - Так должно быть? А как же зимой ходить или как чистить будут??? Вот, например, с коляской кто-то пойдет!?»

На прикрепленных фотографиях видно, что забор «съел» четверть дорожки около метра шириной, хотя мог быть установлен ближе к бордюру.

В 2022 году пензенцы неоднократно выражали недовольство по поводу новых ограждений вдоль дорог. По их мнению, зачастую их установка противоречит здравому смыслу.

Например, на улице Калинина, у ТЦ «Южный», забор преградил выход на тротуар. На Сухумской - Терновского перекрыл заезд для мам с колясками (позже в другом месте убрали бордюрный камень). Депутат гордумы Иван Краснов на одной из сессий констатировал: там, где заборы по-настоящему нужны, их нет, а на те, что ставятся без необходимости, тратятся бюджетные средства.

Фото Михаила Михаилова, vk.com/ov_melnichenko.