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Глас народа

На улице Воронова в Пензе новым ограждением заузили тротуар

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На улице Воронова в Пензе тротуар стал слишком узким после установки ограждения. На это пожаловался местный житель Михаил М., оставивший сообщение на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Напротив школы № 65, - уточнил мужчина. - Так должно быть? А как же зимой ходить или как чистить будут??? Вот, например, с коляской кто-то пойдет!?»

На прикрепленных фотографиях видно, что забор «съел» четверть дорожки около метра шириной, хотя мог быть установлен ближе к бордюру.

В 2022 году пензенцы неоднократно выражали недовольство по поводу новых ограждений вдоль дорог. По их мнению, зачастую их установка противоречит здравому смыслу.

Например, на улице Калинина, у ТЦ «Южный», забор преградил выход на тротуар. На Сухумской - Терновского перекрыл заезд для мам с колясками (позже в другом месте убрали бордюрный камень). Депутат гордумы Иван Краснов на одной из сессий констатировал: там, где заборы по-настоящему нужны, их нет, а на те, что ставятся без необходимости, тратятся бюджетные средства.

Фото Михаила Михаилова, vk.com/ov_melnichenko.

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Гость||

Ну давайте, честные журналисты - мы ждем расследование, кому принадлежит заводик по производству этих заборов, которыми загадили весь город

Гость||

Гость писал(а):

Ну давайте, честные журналисты - мы ждем расследование, кому принадлежит

заводик по производству этих заборов, которыми загадили весь город

?????????????????????

Гость||

Гость писал(a):

мы ждем расследование, кому принадлежит заводик по производству этих заборов, которыми загадили весь город
Сами не догадываетесь?

Имя: Гость
Комментарий:

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