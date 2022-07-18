Сетевое издание|18+|Понедельник|18 июл 2022|13:43
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Глас народа

Поход по врачам: пензячка рассказала о квесте перед поступлением в детсад

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Несмотря на упрощение правил оформления в детский сад, поступить в дошкольное учреждение без утомительного похода по врачам могут не все. О трудностях, с которыми пришлось столкнуться, в понедельник, 18 июля, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала Марина В.

Ее ребенок - мальчик - пойдет в детсад на Западной Поляне в 2 года 10 месяцев. Он попадет в группу таких же малышей, которые не были в яслях и которым к 1 сентября еще не исполнится трех лет.

«В конце мая было собрание в саду, дали направления в поликлинику и велели купить карту для оформления ребенка. Сразу порекомендовали побыстрее идти в поликлинику, потому что столько врачей быстро не пройти.

Купила. В карте педиатр пометил, что для допуска в детсад надо пройти врачей: хирурга, ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, невролога, стоматолога. Также сдать общий анализ крови, мочи, соскоб и кал», - перечислила пензячка.

По ее словам, с легкостью удалось попасть только к хирургу и стоматологу.

«К другим сначала надо суметь записаться, потом пробиться - даже при условии записи. Например, к ортопеду удалось зайти только через 40 минут после назначенного времени: люди лезут без записи и без очереди, не сумев записаться», - констатировала женщина.

Марина подчеркнула, что процесс действительно оказался настолько длительным, что «родители, у которых кроме ребенка есть еще хоть что-то в жизни, такой квест не потянут».

Ранее сообщалось, что в Пензенской области для детей, которые этой осенью впервые идут в сад или начальную школу, отменяются предварительные профилактические осмотры.

«Та самая медицинская справка, с которой у нас периодически возникает бум в поликлиниках, для поступления в образовательную организацию не требуется», - пояснил первый заместитель министра образования Пензенской области Игорь Щеткин. Речь идет о так называемой форме 026/у.

Уточнялось, что за три дня до выхода ребенок должен посетить участкового врача, пройти осмотр на педикулез и сдать анализ на энтеробиоз. За сутки обязательно берется справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

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