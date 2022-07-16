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Глас народа

Пензячка рассказала о разрушениях в историческом центре города

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В субботу, 16 июля, в редакцию обратилась жительница Пензы Анастасия. Она рассказала о разрушенном тротуаре на улице Свердлова.

«Улица в ужасающем состоянии от Красной до Гоголя. Особенно впечатляет участок чуть ниже перекрестка Свердлова и Куйбышева. Там и раньше тротуар был полуразрушен, а во время ливня, который прошел 14-го числа, куски асфальта просто вывернуло потоками из земли, бордюры снесло», - рассказала Анастасия.

В доказательство своих слов пензячка предоставила фотографии этого участка. По ним можно понять, что тротуар на четной стороне улицы подвергся мощному разрушающему воздействию стихии.

«Зато вдоль проезжей части поставили ограждения, которые в принципе там никому не нужны: жилых домов мало, дорогу никто в неположенном месте не переходит - зебры расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Вот такая «забота» о пешеходах», - добавила женщина.

Горожане не раз возмущались ужасающим положением дел с пешеходной частью улицы Свердлова. В частности, ровно год назад, в июле 2021-го, две пензячки одновременно обратились в редакцию с жалобой, одна из них назвала «кошмарным» состояние участка от Красной до Гоголя по четной стороне. Однако с той поры тротуар стал только хуже.

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Гость||

Позор позорный мэру

Дмитрий Н. Мотовилов||

Нет водосливной канавы по краю тротуаров. А ведь это азбука дорожного обустройства таких участков.

Гость||

Враги до Пензы ещё не добрались. а разрушения уже есть.

Имя: Гость
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