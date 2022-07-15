В Пензе автомобилисты ищут смытые водой регистрационные знаки

После ливня, обрушившегося на Пензу в четверг, 14 июля, десятки автомобилей остались без регистрационных знаков.
Сразу после того как разгул стихии прекратился, в городских сообществах в соцсетях и массовых чатах в мессенджерах начали публиковать фотографии автомобильных номеров, обнаруженных в лужах в разных микрорайонах.
Чаще всего в сообщениях фигурировали улицы Калинина, Урицкого, Радужная, Лозицкой.
«Крепите свои номера шурупами, саморезами или кабельными стяжками. Гораздо дешевле, чем потом делать дубликат», - посоветовал один участник водительского чата Viber.
Другой возразил, что это не панацея: «У меня в свое время вырвало рамку с номером, которые на болтах с гайками к бамперу крепились. Против тех, кто влетает в болото на всех парах, создавая волну до лобового, к сожалению, ничего действенного еще не придумали».
Фото invite.viber.com
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Там чьи то яйца лежали