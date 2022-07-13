В Пензе мужчина на глазах у прохожих изуродовал памятник Денису Давыдову

13.07.2022 | 17:41

В среду, 13 июля, в группе социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись акта вандализма, совершенного в самом центре Пензы - в сквере Дениса Давыдова.

На кадрах видно, что молодой мужчина, присев на корточки, с помощью кисти наносит на подножие памятника гусару-поэту слово «клоун».

Затем «художник» достает пакет с водой, ударом снизу протыкает его, делает несколько глотков и выливает остатки на памятник. После этого он вновь тщательно подкрашивает надпись. Свидетелями его действий становятся два подростка - мальчики подходят и удивленно разглядывают монумент и автора надписи.

Мужчина между тем отходит в сторону, присаживается на лавочку и явно любуется делом своих рук.

Действия вандала вызвали возмущение комментаторов в Сети. «И подписался, главное», - сыронизировал один из них. «С этим видео - напрямую в отделение полиции» , - указал направление другой. Третий предложил: «Вот пусть поймают и моет все памятники города, чтобы повадно не было».

Видео - vk.com/sova_penza.