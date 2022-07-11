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Глас народа

С берега Сурского водохранилища не торопятся вывозить мусор

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С берега Сурского водохранилища в Пензенском районе до сих пор не вывезли собранный волонтерами мусор. Мешки ждут отправки на свалку уже неделю.

Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала читательница Ирина.

«Мусор прирастает новыми отходами. Очень хочется узнать, когда организация планирует его вывоз», - написала женщина.

На фото, присланных ею, множество мешков с отходами. Отдыхающие тоже внесли свой вклад в сбор, набросав мусор рядом. Его может разнести по территории сильным ветром.

За это лето волонтеры уже несколько раз занимались уборкой на берегах Сурского водохранилища. Объем отходов, упакованных в мешки, поражает.

Так, в начале июня за два дня активисты собрали 80 куб. м, или 5 КамАЗов. Больше всего среди отходов пластика и стекла.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мусор прирастает новыми отходами. Очень хочется узнать, когда организация планирует его вывоз», - написала женщина.
Потом (может быть).

Сейчас других дел за гланды у чиновников...

Гость||

Вот сволочи,люди бесплатно собрали и то вывезти не хотят ...что значит бездельники.

Гость||

После "субботников" в городе по несколько лет лежит упакованный в мешках мусор и никого это не заботит, кроме самих людей, кто производил уборку.

Чинуш к ответу!!!

Гость||

А кто по факту должен этот мусор вывозить? Никто, нет людей закреплённых, А тем более камазов с водителями. За утилизацию на свалку цена одного КамАЗа около 5000 , кто должен за это заплатить? Чиновники, А они где должны взять эти деньги, вы думаете, если чиновник, то деньгами государства шуршит, как своими? На всё расходы нужна проэктом сметная документация и бумаги с печатями. А то всё хотят, волонтёры конечно молодцы, бесплатно поработали, чтобы очистить Сурский край, но с вывозом, что весной с улиц, что здесь, в Пензе нет такой организации, котораЯ этим бы занималась

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Очень хочется узнать, когда организация планирует его вывоз», - написала женщина.
А женщина не хочет узнать что за свиньи этот мусор там побросали?

Волонтеры- это общественные организации. Собрать смогли, а машину нанять наверное денег не оказалось!

Гость||

Основная часть мусора была собрана в конце мая. Организаторов, известных в Пензе "экологов", как следует пропиарившихся , и собравших дивидентов со спонсоров (тут и крупнейший застройщик,и "моя родня", ООО «Управление благоустройства и очистки»"...) такое положение дел устраивает на 100%. Их страшный кошмар - чистая, зеленая Пенза, в которой они уже не смогут стричь бабло на экоакциях.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Очень хочется узнать, когда организация

> планирует его вывоз», - написала женщина.

А женщина не хочет узнать

> что за свиньи этот мусор там побросали?

> Волонтеры- это общественные организации. Собрать смогли, а машину нанять

> наверное денег не оказалось!

Зайдите в VK в группу "ЭкоВес" и полюбуйтесь на список спонсоров "бедняжек" организаторов.

Гость||

Когда спиленные ветки во дворах уберут

Гость||

Гость писал(a):

Зайдите в VK в группу "ЭкоВес" и полюбуйтесь на список спонсоров "бедняжек" организаторов.
Реальные волонтеры не пиарятся, а просто делают!

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Зайдите в VK в группу "ЭкоВес" и полюбуйтесь на

> список спонсоров "бедняжек" организаторов.

Реальные волонтеры не

> пиарятся, а просто делают!

У реальных и ценности другие. У этих же известность и деньги.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С берега Сурского водохранилища в Пензенском районе до сих пор не вывезли собранный волонтерами мусор.
penzainform.ru писал(a):
За это лето волонтеры уже несколько раз занимались уборкой на берегах Сурского водохранилища. Объем отходов, упакованных в мешки, поражает.
Поражает то что Пензенское водохранилище называют Сурским водохранилещем.

Гость писал(a):

чтобы очистить Сурский край
Нужно протрезветь ибо никакого Сурского края в России нет как и Сурского водохранилища и Сурского моря.

Имя: Гость
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