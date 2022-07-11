С берега Сурского водохранилища не торопятся вывозить мусор

11.07.2022 | 11:05

С берега Сурского водохранилища в Пензенском районе до сих пор не вывезли собранный волонтерами мусор. Мешки ждут отправки на свалку уже неделю.

Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала читательница Ирина.

«Мусор прирастает новыми отходами. Очень хочется узнать, когда организация планирует его вывоз», - написала женщина.

На фото, присланных ею, множество мешков с отходами. Отдыхающие тоже внесли свой вклад в сбор, набросав мусор рядом. Его может разнести по территории сильным ветром.

За это лето волонтеры уже несколько раз занимались уборкой на берегах Сурского водохранилища. Объем отходов, упакованных в мешки, поражает.

Так, в начале июня за два дня активисты собрали 80 куб. м, или 5 КамАЗов. Больше всего среди отходов пластика и стекла.