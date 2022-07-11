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Глас народа

Под пензячкой провалился пол в кафе на Олимпийской аллее

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Двухэтажное кафе, открытое около года назад на Олимпийской аллее в Пензе, стало местом ЧП, в котором горожанка получила травмы.

Об инциденте она рассказала в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 11 июля.

По словам женщины, она находилась на втором этаже заведения. Это открытая площадка, где стоят столики. На руках у пензячки был ребенок.

«Подо мной треснула и провалилась часть напольного покрытия (на полу была вмятина, и доска не выдержала вес). В результате чего нога по самое бедро ушла вниз», - сообщила женщина.

Она указала, что ее вес не превышает 64 кг.

Ребенок чудом не пострадал в инциденте, а сама пензячка получила травму и кровоподтеки. Она почти не может ходить, ей сделали укол от столбняка, прописали обезболивающие.

«Это даже не совсем террасная доска пластиковая. Это тонкая пластина, под которой только пустота. Балки внизу только виднеются в дыре», - описала женщина, отметив, что снимок сделан на следующий день после ЧП.

Горожанка указала, что второй этаж до сих пор открыт для посетителей, а дыру даже не стали закрывать или ставить ограждение.

«Общалась с руководством, даже не извинились. Будьте осторожны», - закончила рассказ женщина.

Фото vk.com/zpolana.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

кошмар какой,недавно там были с ребенком.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она почти не может ходить
Ой ой ой

Гость||

В суд!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горожанка указала, что второй этаж до сих пор открыт для посетителей, а дыру даже не стали закрывать или ставить ограждение.

«Общалась с руководством, даже не извинились. Будьте осторожны», - закончила рассказ женщина.

Почему это кафе не закрыто властями?

Гость||

Ой позорники,чиновники снюхались с гастарбайтерами.

Гость||

Судя по фото... Ноги-спички по самое бедро...

Гость||

Гость писал(a):

Судя по фото... Ноги-спички по самое бедро...
Опять дурачок высказал своё глупое мнение.

Гость||

А что, теперь из ЭТОГО полы делают в дикой буртасии? И модные застройщики - тоже?

Имя: Гость
Комментарий:

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