Под пензячкой провалился пол в кафе на Олимпийской аллее

11.07.2022 | 17:10

Двухэтажное кафе, открытое около года назад на Олимпийской аллее в Пензе, стало местом ЧП, в котором горожанка получила травмы.

Об инциденте она рассказала в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 11 июля.

По словам женщины, она находилась на втором этаже заведения. Это открытая площадка, где стоят столики. На руках у пензячки был ребенок.

«Подо мной треснула и провалилась часть напольного покрытия (на полу была вмятина, и доска не выдержала вес). В результате чего нога по самое бедро ушла вниз», - сообщила женщина.

Она указала, что ее вес не превышает 64 кг.

Ребенок чудом не пострадал в инциденте, а сама пензячка получила травму и кровоподтеки. Она почти не может ходить, ей сделали укол от столбняка, прописали обезболивающие.

«Это даже не совсем террасная доска пластиковая. Это тонкая пластина, под которой только пустота. Балки внизу только виднеются в дыре», - описала женщина, отметив, что снимок сделан на следующий день после ЧП.

Горожанка указала, что второй этаж до сих пор открыт для посетителей, а дыру даже не стали закрывать или ставить ограждение.

«Общалась с руководством, даже не извинились. Будьте осторожны», - закончила рассказ женщина.

Фото vk.com/zpolana.