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Глас народа

Дорога у Ахунского переезда стала опасна для автомобилистов

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Жительница Заречного обратила внимание на плачевное состояние дороги у Ахунского переезда.

Видео, на котором запечатлен проблемный участок, она разместила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» (в комментариях к посту о том, что на территории Донбасса завершается монтаж второго асфальтобетонного завода из Пензы).

«Дорога около Ахунского железнодорожного переезда. А это ведь небезопасно», - констатировала женщина.

На кадрах видно, что асфальт на подъезде к железнодорожным путям испещрен углублениями и заплатками. Судя по ролику, глубоких ям там нет, однако из-за многочисленных неровностей кажется, что проезжая часть превратилась в стиральную доску.

По данным на 8:30 28 июня, женщине никто не ответил.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Там всегда было плохо.

Гость||

Какая молодец

Гость||

Дорога в норме, а хочется красоты - что ж, давайте для красивого ремонта перекроем на сутки-трое этот перекресток и переезд, нахърен...

Имя: Гость
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