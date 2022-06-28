Дорога у Ахунского переезда стала опасна для автомобилистов

Жительница Заречного обратила внимание на плачевное состояние дороги у Ахунского переезда.
Видео, на котором запечатлен проблемный участок, она разместила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» (в комментариях к посту о том, что на территории Донбасса завершается монтаж второго асфальтобетонного завода из Пензы).
«Дорога около Ахунского железнодорожного переезда. А это ведь небезопасно», - констатировала женщина.
На кадрах видно, что асфальт на подъезде к железнодорожным путям испещрен углублениями и заплатками. Судя по ролику, глубоких ям там нет, однако из-за многочисленных неровностей кажется, что проезжая часть превратилась в стиральную доску.
По данным на 8:30 28 июня, женщине никто не ответил.
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Там всегда было плохо.