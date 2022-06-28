Дорога у Ахунского переезда стала опасна для автомобилистов

28.06.2022 | 08:31

Жительница Заречного обратила внимание на плачевное состояние дороги у Ахунского переезда.

Видео, на котором запечатлен проблемный участок, она разместила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» (в комментариях к посту о том, что на территории Донбасса завершается монтаж второго асфальтобетонного завода из Пензы).

«Дорога около Ахунского железнодорожного переезда. А это ведь небезопасно», - констатировала женщина.

На кадрах видно, что асфальт на подъезде к железнодорожным путям испещрен углублениями и заплатками. Судя по ролику, глубоких ям там нет, однако из-за многочисленных неровностей кажется, что проезжая часть превратилась в стиральную доску.

По данным на 8:30 28 июня, женщине никто не ответил.