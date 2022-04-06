Житель Каменки: Снежные горки сами бы растаяли к июню

Во вторник, 5 апреля, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» пришло обращение жителя Каменки, подписавшегося ником Voeikov.
«Больше месяца две снежные горы на центральной площади и одна на пешеходной зоне улицы Чернышевского «радовали» глаз жителям, тая и принося неудобствам пешеходам. Люди жаловались на то, что эти снежные горы никто не вывозит. И вот 5 апреля случилось чудо: трактор просто раскидал снег по центральной площади так, что людям очень сложно пройти», - написал автор.
По его словам, особенно сложно приходится пожилым людям и мамам с колясками.
«Лучше бы не раскидывали и горки сами растаяли к июню», - высказал горожанин свое мнение.
4 апреля в редакцию портала «ПензаИнформ» жительница Каменки прислала фотографии улицы Луговой, где по колено стоит вода. По словам женщины, в октябре прошлого года комиссия сделала заключение, что забиты стоки. В итоге ничего не было сделано, и улица оказалась затопленной.
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penzainform.ru писал(a):Главное, что документы всё в порядке, выделенные на уборку средства освоены в полном объеме и выписаны премии и зрЯплаты.