Житель Каменки: Снежные горки сами бы растаяли к июню

06.04.2022 | 10:16

Во вторник, 5 апреля, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» пришло обращение жителя Каменки, подписавшегося ником Voeikov.

«Больше месяца две снежные горы на центральной площади и одна на пешеходной зоне улицы Чернышевского «радовали» глаз жителям, тая и принося неудобствам пешеходам. Люди жаловались на то, что эти снежные горы никто не вывозит. И вот 5 апреля случилось чудо: трактор просто раскидал снег по центральной площади так, что людям очень сложно пройти», - написал автор.

По его словам, особенно сложно приходится пожилым людям и мамам с колясками.

«Лучше бы не раскидывали и горки сами растаяли к июню», - высказал горожанин свое мнение.

4 апреля в редакцию портала «ПензаИнформ» жительница Каменки прислала фотографии улицы Луговой, где по колено стоит вода. По словам женщины, в октябре прошлого года комиссия сделала заключение, что забиты стоки. В итоге ничего не было сделано, и улица оказалась затопленной.