В Заречном быстрая реакция спасла водителя от ДТП с лосем

В Заречном водитель автомобиля едва не сбил лося на дороге. Запись с видеорегистратора, зафиксировавшего аварийно опасную ситуацию, он предоставил группе zar_info58 в Instagram.
Судя по таймкоду, автомобилист встретился с животным в 19:10 5 января. На кадрах видно, что лось появился на темной дороге, освещенной только фарами, словно из ниоткуда и начал двигаться с края к середине проезжей части.
Однако благодаря внимательности водителя ДТП удалось избежать.
«Ситуация опасная, реакция отличная! Жизнь в Заречном и не такому научит», - гласит подпись к посту.
«Повезло троим: водителю с реакцией, лосю с медлительностью, машине - она целая, а-а-а-а-а, водителю - два раза: штраф за лося не дадут», - прокомментировала событие одна из пользовательниц.
Другие отметили, что аналогичные ситуации бывают нередко: «Они постоянно выбегают на дорогу, и потом водитель виноват!»; «У меня так тоже было, между пожарной частью и заводом. Будьте осторожны!»; «Я раз тоже чуть лосенка не смахнула. Вся жизнь перед глазами промелькнула за секунду».
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Рашкин бы не упустил столько мяса.