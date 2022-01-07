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Глас народа

В Заречном быстрая реакция спасла водителя от ДТП с лосем

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В Заречном водитель автомобиля едва не сбил лося на дороге. Запись с видеорегистратора, зафиксировавшего аварийно опасную ситуацию, он предоставил группе zar_info58 в Instagram.

Судя по таймкоду, автомобилист встретился с животным в 19:10 5 января. На кадрах видно, что лось появился на темной дороге, освещенной только фарами, словно из ниоткуда и начал двигаться с края к середине проезжей части.

Однако благодаря внимательности водителя ДТП удалось избежать.

«Ситуация опасная, реакция отличная! Жизнь в Заречном и не такому научит», - гласит подпись к посту.

«Повезло троим: водителю с реакцией, лосю с медлительностью, машине - она целая, а-а-а-а-а, водителю - два раза: штраф за лося не дадут», - прокомментировала событие одна из пользовательниц.

Другие отметили, что аналогичные ситуации бывают нередко: «Они постоянно выбегают на дорогу, и потом водитель виноват!»; «У меня так тоже было, между пожарной частью и заводом. Будьте осторожны!»; «Я раз тоже чуть лосенка не смахнула. Вся жизнь перед глазами промелькнула за секунду».

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Гость||

Рашкин бы не упустил столько мяса.

Гость||

повезло лосяге, этот добрый великан теперь будет жить

Гость||

Да,пусть живёт...

Гость||

Слава Богу,что никто не пострадал!

Гость||

Пока не начнут привлекать к ответственности работников Минлесхоза,будут гибнуть водители и пассажиры. Безконтрольно разгуливающие дикие животные - средство повышенной опасности.

Имя: Гость
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