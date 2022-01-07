Пензенцы пожаловались на формализм при проверках газового оборудования

07.01.2022 | 11:22

В пятницу, 7 января, после трагедии на Западной Поляне, где из-за взрыва газа погибли двое мужчин, жители Пензы поделились опасениями, связанными с эксплуатацией газового оборудования. Свои сообщения они оставили под постом губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Что-то часты стали хлопки газа в многоквартирных домах»; «Вопрос технического обслуживания стоит очень остро, нужно обсудить с «Метаном». Либо формально, либо вообще не приходят ни разу. Вот по графику у нас был декабрь, никто не пришел», - написали пользовательницы.

По их мнению, специалисты должны регулярно проверять состояние оборудования в домах, особенно там, где установлены газовые колонки.

«Олег Владимирович, в качестве профилактики хорошо бы газовые службы поквартирно проверяли оборудование, устраняли неполадки, особенно с осени, когда люди форточки закрывать начинают, во избежание трагедий. Потому что люди порой беспечны и не следят за состоянием газового оборудования, из-за чего сами страдают и другие в зоне риска», - высказалась горожанка.

Некоторые комментаторы отметили, что зачастую проверки, даже если они проводятся, носят формальный характер.

«Сейчас проверка газового оборудования - это очередной сбор денег. Год назад приходил слесарь, все проверил, посмотрел, даже вытяжку. А в этом году пришел, вентиль посмотрел и ушел. Итого в квитанции 800 руб. Звоню, спрашиваю: за что, он ничего не сделал. В ответ: «У вас договор на ежегодное обслуживание»; «Недавно пришли две тетерки, не разуваясь, не раздеваясь, одна скорее сунула бумагу подписать, вторая помазала два вентиля. Говорю: «Еще два есть». Она мимо ушей пропустила. Зато деньги хорошие дерут. За каждый несчастный случай надо с них спрашивать», - подчеркнули пензячки.

В ночь с 6 на 7 января на улице Мира, 10, в Пензе из-за хлопка газа и последующего возгорания в квартире на пятом этаже погибли двое мужчин. 25 человек эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Заниматься им будет отдел по расследованию особо важных дел. Прокуратура организовала проверку.