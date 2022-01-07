Сетевое издание|18+|Пятница|7 янв 2022|13:13
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Глас народа

Пензенцы пожаловались на формализм при проверках газового оборудования

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В пятницу, 7 января, после трагедии на Западной Поляне, где из-за взрыва газа погибли двое мужчин, жители Пензы поделились опасениями, связанными с эксплуатацией газового оборудования. Свои сообщения они оставили под постом губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Что-то часты стали хлопки газа в многоквартирных домах»; «Вопрос технического обслуживания стоит очень остро, нужно обсудить с «Метаном». Либо формально, либо вообще не приходят ни разу. Вот по графику у нас был декабрь, никто не пришел», - написали пользовательницы.

По их мнению, специалисты должны регулярно проверять состояние оборудования в домах, особенно там, где установлены газовые колонки.

«Олег Владимирович, в качестве профилактики хорошо бы газовые службы поквартирно проверяли оборудование, устраняли неполадки, особенно с осени, когда люди форточки закрывать начинают, во избежание трагедий. Потому что люди порой беспечны и не следят за состоянием газового оборудования, из-за чего сами страдают и другие в зоне риска», - высказалась горожанка.

Некоторые комментаторы отметили, что зачастую проверки, даже если они проводятся, носят формальный характер.

«Сейчас проверка газового оборудования - это очередной сбор денег. Год назад приходил слесарь, все проверил, посмотрел, даже вытяжку. А в этом году пришел, вентиль посмотрел и ушел. Итого в квитанции 800 руб. Звоню, спрашиваю: за что, он ничего не сделал. В ответ: «У вас договор на ежегодное обслуживание»; «Недавно пришли две тетерки, не разуваясь, не раздеваясь, одна скорее сунула бумагу подписать, вторая помазала два вентиля. Говорю: «Еще два есть». Она мимо ушей пропустила. Зато деньги хорошие дерут. За каждый несчастный случай надо с них спрашивать», - подчеркнули пензячки.

В ночь с 6 на 7 января на улице Мира, 10, в Пензе из-за хлопка газа и последующего возгорания в квартире на пятом этаже погибли двое мужчин. 25 человек эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Заниматься им будет отдел по расследованию особо важных дел. Прокуратура организовала проверку.

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Гость||

Спасибо огромное тем, кто стоит на страже спасения жизни людей. Как страшно, что всё чаще и чаще происходят такие взрывы. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. На ум приходят слова поддержки, что скоро "Бог вытрет слёзы с их глаз,и смерти больше не будет... Всё что было прежде, прошло"

Гость||

Все таки советская система везде была самой удачной и для людей , сейчас только для кармана и из кармана обобраного населения . Коммунисты ! Когда вы снова к власти придёте ? Мы их колбасой уже и подавились и натравились , нас советская дефицитная милее и качественный и по карману была , мы ее килограммами ели ,не то что при сегодняшнем изобилии отравы из пальмого масла и прочего дерьма .

Гость||

Согласен ! Не видно его и не слышно ! Мы больше градоначальника Кузнецка знаем , а здесь тишина и мёртвые с косами.Очень часто в Пензе стал взрываться газ и гибнуть люди , ничего не делать в этой ситуации - значит ждать большой беды.

Гость||

Газовики оборзели,за каждый шаг плати им или вообще за воздух.если проводить проверки нормально по их расценкам это наверное тысяч 30 000 с каждой квартиры и кто это будет оплачивать?

Гость||

Газпрому на нас вообще нас...ть. Он тоько кормчему еще может подчиняется.

Гость||

Гость писал(a):

Коммунисты ! Когда вы снова к власти придёте ?
Некогда им. У них охота на лосей.

Гость||

У нас проверяли , не ТСЖ , денег не брали .

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо огромное тем, кто стоит на страже спасения жизни людей. Как страшно, что всё чаще и чаще происходят такие взрывы. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. На ум приходят слова поддержки, что скоро "Бог вытрет слёзы с их глаз,и смерти больше не будет... Всё что было прежде, прошло"
сообщение из розового мира

Гость||

везде один формализм кроме вопроса заплати

Гость||

У нас зарплата в газовой службе по 15-17 т.р. наХер вы нам все нужны? Только формализм может быть за такую зарплату.

Гость||

У Милляра требуйте прибавки, клиент почему должен страдать по его милости.

Гость||

нужно обсудить с «Метаном». Либо формально, либо вообще не приходят ни разу.

Дык его, уж почитай, как 3 года нет. Сдох наш метан.

Гость||

Гость писал(a):

У нас зарплата в газовой службе по 15-17 т.р. наХер вы нам все нужны? Только формализм может быть за такую зарплату.
не можешь не работай совсем а не формализмом занимайся

Гость||

13:06 вот вы у миляра и требуйте, вам же оно нужно, обслуживание. А у нас всех все устраивает

Гость||

Работяги получают 17-20 зарплату, начальство по 45 и выше, а виноват работяга. Хватит злить народ, ведь потом будет поздно одуматься вам чинушки, народ злой на вас донельзя.

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Имя: Гость
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