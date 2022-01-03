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Глас народа

Пензенец высказался в Сети по поводу платного катка на набережной

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Пензенец в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко выразил недовольство тем, что возможность покататься на катке на набережной Суры влечет финансовые затраты.

«Неужели область совсем скатилась, что не может сделать бесплатный каток для детей? Тут же вопрос приоритетов? Сколько стоит реконструкция верха Московской, на которой нет пандусов и стоит скользкая плитка? Может, не нужно такого размаха, но при этом делать и для детей?» - высказался пользователь.

Ответ на обращение пензенца поступил 2 января от представителя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы. Специалист отметил, что в областном центре действуют 33 бесплатные хоккейные коробки и 2 ледовые площадки, адреса которых размещены на сайте мэрии.

«Касаемо ледовой площадки у «Ростка»: она находится на обслуживании частного лица, условия доступа определяются им самостоятельно», - говорится в сообщении.

Площадку у стелы «Росток» размером 30×35 метров уже залили. Чтобы избежать появления дефектов, которые наблюдались в минувшем году, изменили технологию формирования льда, пригласили иногородних специалистов. За проект взялся предприниматель. Он будет следить за катком и чистить его.

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Гость||

Специалист отметил, что в областном центре действуют 33 бесплатные хоккейные коробки и 2 ледовые площадки, адреса которых размещены на сайте мэрии.

_____

И сортиров в городе достаточно. Вот только после праздников весь город в моче, говне и блевотине

Гость||

Бизнес- это Наше Всё! И как обычно: денег у Власти нет! Но Вы держитесь! Всего Вам хорошего граждане!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

изменили технологию формирования льда, пригласили иногородних специалистов
Что? То есть десятки лет в советское время умели заливать уличные коробки, а тут понадобилась новая технология и иногородние специалисты?

Гость||

Просто воры.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Касаемо ледовой площадки у «Ростка»: она находится на обслуживании частного лица
А частное лицо за свой счет площадку делало? Мэрия вообще-то заслуги себе приписывала.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

изменили технологию формирования льда,

> пригласили иногородних специалистов

Что? То есть десятки лет в

> советское время умели заливать уличные коробки, а тут понадобилась новая

> технология и иногородние специалисты?

________

Прости нас, Юра (Гагарин, не ильин), мы всё проели!

Гость||

Дымоход прочистить кто придумал платный каток

Гость||

имя частного лица в студию

Имя: Гость
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