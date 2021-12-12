В Пензе разыскивают спровоцировавшего ДТП водителя

12.12.2021 | 12:58

В воскресенье, 12 декабря, в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появился пост о поиске очевидцев ДТП на Ульяновской улице.

Авария произошла в районе дома № 56Б в 19:30 11 декабря.

«Водитель белой иномарки выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Водитель такси, уходя от лобового столкновения, ударил еще одну машину. Виновник ДТП с места происшествия скрылся», - написал автор поста.

К сообщению прикреплено видео, на котором запечатлен момент аварии. Кадры подтверждают, что автомобилист, управлявший белой иномаркой, нарушил правила и оказался на полосе встречного движения. Скорость его машины высокая, последствия столкновения могли бы быть очень серьезными.

Автор поста отметил, что на данных кадрах невозможно разглядеть номер автомобиля водителя, который не остановился и уехал. Он попросил очевидцев, располагающих записью хорошего качества, позвонить по номеру 8-927-097-84-90.

Комментаторы подсказали, что на том участке улицы установлены камеры.

«Там камера дальше висит, если он пошел дальше по трассе, а не свернул куда-то до нее. Она 3 дня хранит данные (независимо, превышал ли он или нет), время у вас есть», - пояснил пользователь.

Видео vk.com/sova_penza.