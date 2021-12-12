Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 дек 2021|13:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

В Пензе разыскивают спровоцировавшего ДТП водителя

Печать

В воскресенье, 12 декабря, в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появился пост о поиске очевидцев ДТП на Ульяновской улице.

Авария произошла в районе дома № 56Б в 19:30 11 декабря.

«Водитель белой иномарки выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Водитель такси, уходя от лобового столкновения, ударил еще одну машину. Виновник ДТП с места происшествия скрылся», - написал автор поста.

К сообщению прикреплено видео, на котором запечатлен момент аварии. Кадры подтверждают, что автомобилист, управлявший белой иномаркой, нарушил правила и оказался на полосе встречного движения. Скорость его машины высокая, последствия столкновения могли бы быть очень серьезными.

Автор поста отметил, что на данных кадрах невозможно разглядеть номер автомобиля водителя, который не остановился и уехал. Он попросил очевидцев, располагающих записью хорошего качества, позвонить по номеру 8-927-097-84-90.

Комментаторы подсказали, что на том участке улицы установлены камеры.

«Там камера дальше висит, если он пошел дальше по трассе, а не свернул куда-то до нее. Она 3 дня хранит данные (независимо, превышал ли он или нет), время у вас есть», - пояснил пользователь.

Видео vk.com/sova_penza.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Они повстречке ехали ,где тут провокация сами виноваты 100% , а теперь ноют терпилы!!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте