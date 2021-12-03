Сетевое издание|18+|Пятница|3 дек 2021|15:07
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Глас народа

Пензячка рассказала о резком скачке цен на продукты молочной кухни

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В пятницу, 3 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась молодая мать с Западной Поляны, рассказавшая о повышении платы за детское питание.

«Я покупаю на молочной кухне ребенку творожок и «Наринэ». Оплатила за декабрь в конце ноября, а сегодня с меня попросили еще 600 с лишним рублей», - пояснила женщина.

Как оказалось, МАУ «Детское и лечебное питание» подняло цены, причем сразу на 20%.

«Теперь творожок вместо 26,5 руб. стоит 32, а пакетик «Наринэ» подорожал с 26 до 31 руб. Для кого в новостях и по телевизору рассказывают об уровне инфляции в Пензенской области в районе 8%? Зачем это вранье? Король голый! «Спасибо» за такой чудесный подарок к Новому году», - высказалась пензячка.

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Гость||

Ждем комментарии МАУ "Детское и лечебное питание".

Гость||

Это не мы, это поставщики.

Гость||

А что психовать теперь? Цены растут и будут расти. Хочешь детей, будь готова ко всему. Здесь не рай, она не знала?

Гость||

Капитализма у нас рынок дектует цены.и ни кто вам не поможет рыночные отношения.

Гость||

Да на все повысили, кошмар и только. Как будто в Пензе живут миллионеры

Гость||

Это резуьтат раздачи детских пособий.

Гость||

Ну и что?

За этот год куры почти в 2 раза подорожали, мясо в полтора раза. А это много больше чем 600 руб в месяц И почему то никто не вомущается

Гость||

Детей иметь дорого. Еще не все поняли что ли.

Гость||

сейчас Путин даст подарочек тысяч 5-10 перед новым годом пенсионерам и детей имущим и успокоит вас

Гость||

Здесь выживает сильнейший.Так,что никто вам ничего не должен.

Гость||

Капитализм у вас? Вы капитализм не нюхали даже! Здесь царствует клептократия и новый феодализм.

Имя: Гость
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