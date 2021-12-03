Пензячка рассказала о резком скачке цен на продукты молочной кухни

03.12.2021 | 13:28

В пятницу, 3 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась молодая мать с Западной Поляны, рассказавшая о повышении платы за детское питание.

«Я покупаю на молочной кухне ребенку творожок и «Наринэ». Оплатила за декабрь в конце ноября, а сегодня с меня попросили еще 600 с лишним рублей», - пояснила женщина.

Как оказалось, МАУ «Детское и лечебное питание» подняло цены, причем сразу на 20%.

«Теперь творожок вместо 26,5 руб. стоит 32, а пакетик «Наринэ» подорожал с 26 до 31 руб. Для кого в новостях и по телевизору рассказывают об уровне инфляции в Пензенской области в районе 8%? Зачем это вранье? Король голый! «Спасибо» за такой чудесный подарок к Новому году», - высказалась пензячка.