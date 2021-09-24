Сетевое издание|18+|Пятница|24 сен 2021|17:44
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Глас народа

Пензенец с иронией отозвался о «фонтане» на улице Воронова

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На улице Воронова с июля «бьет фонтан». Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил житель Пензы, обратившийся в рубрику «Глас народа».

Речь идет об участке рядом с домом № 12. Свежеобразовавшийся «источник» горожанин назвал новой достопримечательностью Окружной.

«Жители близлежащих домов уже более двух месяцев «радуются» приятному соседству, в то время как на Воронова, 12, совершенно отпала необходимость использования увлажнителей воздуха - из-за повышенной влажности, образующейся за счет стекающей в подвал воды», - написал мужчина.

По его словам, управляющая компания, аварийная служба и другие инстанции «своим бездействием с завидным постоянством продлевают бесплатное зрелище для прохожих и жильцов, чьи окна выходят на арт-объект».

Пензенцы искренне надеются, что ситуация «будет развиваться в этом же русле, ведь тогда зимой они будут обеспечены бесплатным катком, где можно будет с детьми полезно провести время на свежем воздухе», сыронизировал мужчина.

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Новость сообщил — ЗаконопослушныйГр
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Гость||

Все на самотек пущено. А пожаловаться некому . Горжилинспекцию реформирует новый теперь Губернатор. Структуры не работают.Эпоха перемен не закончится ,по-видимому, никогда.

Гость||

Всхрюкнул?

Гость||

Гость писал(a):

А пожаловаться некому .
Дуралей!

Жалуйся отцам города:

Глава города Пензы Владимир Мутовкин

Глава администрации города Пенззы Андрей Лузгин

Имя: Гость
Комментарий:

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