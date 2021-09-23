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Глас народа

В пензенском магазине попал на видео парень, спрятавший товар в пакет

Печать

В четверг, 23 сентября, в группе «Черный список Пенза» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная в магазине электроники и бытовой техники.

На ней между торговыми стеллажами неторопливо передвигается молодой человек с пластиковым пакетом в руках. Парень подходит к витрине, берет небольшой предмет (на кадрах не видно, какой именно) и, отвернувшись, прячет его в пакет.

На табло, размещенном в магазине, высвечены дата и время, 16 сентября, 18:59.

«Вот так кражи совершают в магазинах Пензы. Хочется, чтоб этот «хлопец» стал звездой Пензенского рунета», - написал автор видео Павел Кузнецов.

Мнения в подписях к посту разделились. Одни осуждают парня, другие насмехаются над ним.

«Ах, круто ты попал на TV, ты звезда...)))», - сыронизировал один из участников обсуждения.

Однако один из комментаторов встал на защиту молодого человека, утверждая, что факт кражи не доказан. «Взял и на другой полке оставил», - предположил он.

Правоохранители постоянно предостерегают пензенцев и гостей города от необдуманных поступков.

«Почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - напоминают полицейские.

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Гость||

его бизнес для меня лисно его дело, в мой карман он не лезет

Гость||

А чего заголовок поменяли?

Гость||

Гость писал(a):

А чего заголовок поменяли?
А какой был?

Гость||

до 2 тысяч не кража

Гость||

Гость писал(a):

до 2 тысяч не кража
А ты мечтатель.

Имя: Гость
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