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Глас народа

Пуск тепла в Пензе: горожане высказали мнения за и против

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На странице главы администрации Пензы Андрея Лузгина в Instagram разгорелся традиционный спор между сторонниками и противниками включения отопления.

Если в прошлом году отопительный сезон в областном центре стартовал 28 сентября, а подключение длилось целых 15 дней, то в этом году мэр Пензы объявил о пуске тепла с 17 сентября.

Это решение вызвало как положительные, так и отрицательные отклики.

«Спасибо, холодает на улице», «Наконец-то!!!» - радуются одни пензенцы.

«Зачем? Дома еще тепло. Опять улицу отапливать будем? И большие деньги за отопление платить. Я понимаю еще детские сады, школы, больницы начнут отапливать, но жилой фонд очень рано», «Особенно огорчает, что снова будут огромные платежки и без вариантов до конца мая будут топить», - высказывают свою точку зрения другие.

«Что, уже среднесуточная температура +8 градусов?» - засомневался один из участников обсуждения, напомнив, при каких условиях согласно законодательству стартует отопительный сезон.

Пуск тепла раньше обычного срока пройдет не только в Пензе. В Кузнецке он состоится также 17 сентября, а в Заречном уже начался 15-го.

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Гость||

я против пуска тепла

Гость||

Против! Хватит драть с населения! Выборы впереди!

Гость||

конечно лучше мерзнуть, болеть, лекарства ведь дешёвые, другой вопрос- почему так дорого обходится отопление в сентябре, октябре

Гость||

Дома очень тепло. Страшно представить, что будет когда дадут отопление. И ведь шапарить будут на полную мощь, как в тридцатиградусный мороз. И что за болезная женщина на фото?

Гость||

Кто мерзнет купите обогреватели!

Гость||

Гость писал(a):

Дома очень тепло. Страшно представить, что будет когда дадут отопление.
Да ты погоди. В квартирах тепло будет минимум через неделю. Ещё обогреватель включать будешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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