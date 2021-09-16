Пуск тепла в Пензе: горожане высказали мнения за и против

16.09.2021 | 15:56

На странице главы администрации Пензы Андрея Лузгина в Instagram разгорелся традиционный спор между сторонниками и противниками включения отопления.

Если в прошлом году отопительный сезон в областном центре стартовал 28 сентября, а подключение длилось целых 15 дней, то в этом году мэр Пензы объявил о пуске тепла с 17 сентября.

Это решение вызвало как положительные, так и отрицательные отклики.

«Спасибо, холодает на улице», «Наконец-то!!!» - радуются одни пензенцы.

«Зачем? Дома еще тепло. Опять улицу отапливать будем? И большие деньги за отопление платить. Я понимаю еще детские сады, школы, больницы начнут отапливать, но жилой фонд очень рано», «Особенно огорчает, что снова будут огромные платежки и без вариантов до конца мая будут топить», - высказывают свою точку зрения другие.

«Что, уже среднесуточная температура +8 градусов?» - засомневался один из участников обсуждения, напомнив, при каких условиях согласно законодательству стартует отопительный сезон.

Пуск тепла раньше обычного срока пройдет не только в Пензе. В Кузнецке он состоится также 17 сентября, а в Заречном уже начался 15-го.