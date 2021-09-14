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Глас народа

В Пензе девушка сбила пса, подобрала бампер и уехала c места ДТП

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Во вторник, 14 сентября, в группе пензенских автолюбителей опубликована запись с регистратора, которая вызвала массу откликов.

На видео запечатлен лежащий на середине проезжей части крупный рыжий пес, который только что попал под колеса. Машина, сбившая его, остановилась через несколько десятков метров.

Автомобиль, в котором работает регистратор, покидает молодой человек в синей рубашке, он наклоняется над псом и старается определить, жив ли бедолага. В это время из машины, стоящей впереди, выходит девушка в черной юбке и розовом жакете, приближается к лежащей на асфальте собаке, подбирает отвалившийся бампер и направляется обратно, не пытаясь даже помочь животному. А парень бережно поднимает пса на руки и несет к своему автомобилю.

«Вчера, 5 вечера, Суворова. Пес был еще жив, повез его сразу в «Зооландию». Но не успел, да и нельзя уже было успеть... Оставайтесь людьми», - написал автор поста.

Большинство авторов резко осудили автолюбительницу и выразили уважение парню, пытавшемуся спасти пса.

«Автору здоровья!!! Молодец парнишка!!! Закон бумеранга еще никто не отменял!!!!!», «Сбил собаку - продавай машину!», «Чувство совести должно быть как минимум. Она живое существо сбила. Если уж и сбила, к сожалению, насмерть, что на обочину хотя бы не отнесла? Оставила на дороге, чтоб потом месиво сделали из нее?», «Если она сейчас так делает, то страшно представить, что она будет делать, если не дай бог человека собьет. Наверное будет рассматривать машину свою не поцарапала ли», - пишут комментаторы, считающие, что человеческий поступок - это отвезти раненое животное в клинику.

Одна из участниц обсуждения выразила иную точку зрения: по ее мнению, личные удобства превыше всего.

«Да там живого веса килограмм на 10! Это надо испачкать одежду (которую потом нужно будет выкинуть), испачкать салон (который затем нужно мыть), потерять день, отвезти в клинику, в который выставят счет... И ради чего все это? Чтобы спокойно спалось собаководам, которые размножают этих бездомных собак????» - написала она.

Однако еще один комментатор отметил, что фактически девушка устроила ДТП, поэтому она должна была позвонить в ГИБДД и оформить происшествие документально. «Так с правами можно попрощаться», - предупредил он.

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Гость||

А если мышь-полевку раздавишь, тоже в зооландию везти? За пса несет ответ хозяин, и за бампер пусть заплатит.

Гость||

статью за жестокое обращение с животными еще никто не отменял

Гость||

Со стороны морали, девушка не права! И эту тему можно много мусолить...У меня вопрос где эти гребаные любители собак по 10 кг. хозяева так называемые?! А только вдумайтесь, что этот пес мог стать трагедией не одной человеческой жизни!!! Когда вопрос собаколюбов и кошкализов возьмут на контроль власти?! Когда прекратится это бездумное желание, а возьму я кошечку или собачку поиграться моей дитятке а потом выброшу! Прировняйте желание иметь животное в квартире, доме к холодному оружию! Захотел, записался на курсы, прошел школу подготовки, годен, получи все разрешения, включая СОСЕДЕЙ!!! и только тогда пожалуйста заводи и неси уголовную, административную и всю правовую ответственность по закону....И никаких соплей!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это надо испачкать одежду (которую потом нужно будет выкинуть), испачкать салон (который затем нужно мыть), потерять день, отвезти в клинику
Нелюди. А если человека собьете? Там живого весу кг 70, салон испачкаете опять же. Чтоб к ней такое отношение было.

Гость||

Покинула место ДТП.

Гость||

ГПЗ-24 район ул.Новоказанской утопает в бездомных,злых и бродячих собаках!!! конечно они везде бегают.....вопрос к службе и местным органам,которые отвечают за отлов собак.. как и чем они заниаются в решение данной проблемы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако еще один комментатор отметил, что фактически девушка устроила ДТП, поэтому она должна была позвонить в ГИБДД и оформить происшествие документально. «Так с правами можно попрощаться», - предупредил он.
Так и есть

Гость||

Одежду испачкать боятся, а душу - нет

Гость||

"Но не успел, да и нельзя уже было успеть..."

Ну значит вопрос выеденного яйца не стоит.

Гость||

13.56 Что вы сделали, чтобы решить проблему? Сколько заявлений написали в МУП по очистке города?

Гость||

Загудели зоофилы...

Гость||

Шашлык будет?

Гость||

Говорят такое мясо от тубика хорошо идет.

Гость||

13:53

+++++

Гость||

Парню респект и уважение,про девицу-Бог ей судья. Правильно тут пишут,помогла хотя бы с дороги убрать.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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