В Пензе девушка сбила пса, подобрала бампер и уехала c места ДТП

14.09.2021 | 13:19

Во вторник, 14 сентября, в группе пензенских автолюбителей опубликована запись с регистратора, которая вызвала массу откликов.

На видео запечатлен лежащий на середине проезжей части крупный рыжий пес, который только что попал под колеса. Машина, сбившая его, остановилась через несколько десятков метров.

Автомобиль, в котором работает регистратор, покидает молодой человек в синей рубашке, он наклоняется над псом и старается определить, жив ли бедолага. В это время из машины, стоящей впереди, выходит девушка в черной юбке и розовом жакете, приближается к лежащей на асфальте собаке, подбирает отвалившийся бампер и направляется обратно, не пытаясь даже помочь животному. А парень бережно поднимает пса на руки и несет к своему автомобилю.

«Вчера, 5 вечера, Суворова. Пес был еще жив, повез его сразу в «Зооландию». Но не успел, да и нельзя уже было успеть... Оставайтесь людьми», - написал автор поста.

Большинство авторов резко осудили автолюбительницу и выразили уважение парню, пытавшемуся спасти пса.

«Автору здоровья!!! Молодец парнишка!!! Закон бумеранга еще никто не отменял!!!!!», «Сбил собаку - продавай машину!», «Чувство совести должно быть как минимум. Она живое существо сбила. Если уж и сбила, к сожалению, насмерть, что на обочину хотя бы не отнесла? Оставила на дороге, чтоб потом месиво сделали из нее?», «Если она сейчас так делает, то страшно представить, что она будет делать, если не дай бог человека собьет. Наверное будет рассматривать машину свою не поцарапала ли», - пишут комментаторы, считающие, что человеческий поступок - это отвезти раненое животное в клинику.

Одна из участниц обсуждения выразила иную точку зрения: по ее мнению, личные удобства превыше всего.

«Да там живого веса килограмм на 10! Это надо испачкать одежду (которую потом нужно будет выкинуть), испачкать салон (который затем нужно мыть), потерять день, отвезти в клинику, в который выставят счет... И ради чего все это? Чтобы спокойно спалось собаководам, которые размножают этих бездомных собак????» - написала она.

Однако еще один комментатор отметил, что фактически девушка устроила ДТП, поэтому она должна была позвонить в ГИБДД и оформить происшествие документально. «Так с правами можно попрощаться», - предупредил он.