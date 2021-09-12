Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 сен 2021|12:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Пензенцы остались без дороги к домам из-за перекопанной ул. Луначарского

Печать

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Дмитрий, возмущенный отсутствием нормального проезда к домам на пересечении улиц Луначарского и Толстого.

В настоящий момент там ведется ремонт теплосетей. Специалисты вскрыли асфальт и занимаются заменой труб.

«Много лет на этом участке асфальт был ужасного состояния. Даже 11 канал пару раз приезжал снимать репортаж, хотя толку по факту от этого было ноль. Наконец-то положили хороший, классно. Даже бордюры новенькие нам забабахали. Сегодня стали копать эту дорогу», - рассказал пензенец.

Мужчина добавил, что понимает необходимость ремонта теплотрассы, однако в настоящий момент подъездной путь к домам практически перекрыт.

«Одну дорогу в глубине дворов перекопали, она закрыта полностью. Другая, что идет от «Стрелы» по дворам, вся в ямах, грязь на ней как в колхозе. Реально жалко машину - скакать по почти отсутствующей дороге. Да и жителям теперь там весело, дышать пылищей, как в тумане все», - пожаловался Дмитрий.

Мужчина обратился к чиновникам, спрашивая, почему они не подумали, как людям подъезжать к домам, которых «не один и даже не два и три».

Ранее сообщалось, что завершить работы на участке планируют до 20 сентября. Ресурсоснабжающая организация пообещала восстановить благоустройство до 30-го числа.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Мужчина обратился к чиновникам, спрашивая, почему они не подумали, как людям подъезжать к домам, которых «не один и даже не два и три».

Мжт за тебя ещё и поесть?

Гость||

В окрестностях полно места где оставить машину, есть и охраняемые парковки тоже. 200 метров никто уже не в силах пройти, страна инвалидов...

Гость||

Ответ прост,УВЫ,у вас проблемы-это ваши проблемы.....

Гость||

Положили новый асфальт, значит точно будут менять трубы, это уже аксиома!

Гость||

Чиновники чтоль выше отписались?

Гость||

Хорошо, что стали меньше воровать.

Гость||

Это с чего такие выводы?

Гость||

Гость писал(a):

Мужчина обратился к чиновникам, спрашивая, почему они не подумали
А они разве могут думать?

Гость||

На этом участке от Луначарского до ж.дороги копают каждый год, и конца-края ее видно.

А дворы перекопали и тяжелая техника добивает остатки асфальта.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте