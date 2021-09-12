Пензенцы остались без дороги к домам из-за перекопанной ул. Луначарского

12.09.2021 | 10:34

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Дмитрий, возмущенный отсутствием нормального проезда к домам на пересечении улиц Луначарского и Толстого.

В настоящий момент там ведется ремонт теплосетей. Специалисты вскрыли асфальт и занимаются заменой труб.

«Много лет на этом участке асфальт был ужасного состояния. Даже 11 канал пару раз приезжал снимать репортаж, хотя толку по факту от этого было ноль. Наконец-то положили хороший, классно. Даже бордюры новенькие нам забабахали. Сегодня стали копать эту дорогу», - рассказал пензенец.

Мужчина добавил, что понимает необходимость ремонта теплотрассы, однако в настоящий момент подъездной путь к домам практически перекрыт.

«Одну дорогу в глубине дворов перекопали, она закрыта полностью. Другая, что идет от «Стрелы» по дворам, вся в ямах, грязь на ней как в колхозе. Реально жалко машину - скакать по почти отсутствующей дороге. Да и жителям теперь там весело, дышать пылищей, как в тумане все», - пожаловался Дмитрий.

Мужчина обратился к чиновникам, спрашивая, почему они не подумали, как людям подъезжать к домам, которых «не один и даже не два и три».

Ранее сообщалось, что завершить работы на участке планируют до 20 сентября. Ресурсоснабжающая организация пообещала восстановить благоустройство до 30-го числа.