Стыдно должно быть: в Пензе не снесли сгоревший 7 лет назад дом

27.08.2021 | 09:31

Пензенцы выразили беспокойство по поводу заброшенного здания на улице Леонова. Дом № 13, в котором неоднократно происходили пожары, продолжает пустовать и пугать прохожих.

Утром в пятницу, 27 августа, своими эмоциями по этому поводу поделился подписчик Instagram-сообщества @penza_novosti.

«Помню, как это здание на ул. Леонова, 13, горело в 2014 году. Прошло 7 лет, напротив построили уже два жилых дома, а эта разруха все стоит», - констатировал интернет-пользователь.

Упомянутый пожар оставил без крова несколько семей. Погибла 72-летняя женщина, которая жила на втором этаже рядом с запасным выходом. Ночью она не смогла понять, куда идти. Тело нашли в коридоре рядом с квартирой. В доме, пропитанном запахом гари, стало невозможно жить.

Горел он и впоследствии: только в июле 2018-го пожарные приезжали по указанному адресу несколько раз. Никто не пострадал, но были повреждены два автомобиля и соседний жилой дом.

По мнению местных жителей, заброшенное строение давно пора снести.

«Данное здание портит облик города и занимает землю, на которой можно было бы что-то построить нужное. И вообще, небезопасно разрушенные здания оставлять! Дети в нем постоянно приключения ищут, алкаши и бомжи ночуют. Стыдно должно быть!» - констатировал интернет-пользователь.

Район улицы Леонова входит в список территорий Пензы, на которых в ближайшие годы может быть проведена реновация. Согласно проекту, старые дома снесут, будут построены новые жилые комплексы и объекты инфраструктуры.