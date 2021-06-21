Ямы и крапива у детсада: коммунальщиков поблагодарили за «счастливое» детство

21.06.2021 | 08:51

Жительница Пензы рассказала о плачевном состоянии дорожки, ведущей к детскому саду № 96 «Колокольчик».

Дошкольное учреждение расположено на Набережной Реки Мойки, 41а. По словам местной жительницы, на пути к нему детям и их родителям приходится преодолевать немало препятствий.

«Ямы, ухабы, провалы в асфальте, крутые ступени рядом с домом по ул. Гоголя, 26, и, наконец, лес из сорняков и крапивы!» - пожаловалась женщина.

Она прислала в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru фото, на которых запечатлено разбитое и размытое водой асфальтовое покрытие. Проехать по нему с велосипедом-коляской, на которой она возит ребенка в сад, действительно трудно.

«Спасибо администрации района и управляющей компании жилого дома за наше «счастливое» детство», - саркастически заметила женщина.