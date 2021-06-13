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Глас народа

В Заречном не отказались от плана возвести дом у школьного стадиона

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В Заречном история со строительством жилого дома в Молодежном проезде, в непосредственной близости от стадиона школы № 222, получила продолжение.

Ранее стало известно, что участок продали под застройку и готовятся начать возведение здания. В конце мая местные жители подняли тревогу в социальных сетях и выразили недовольство в комментариях под постами главы Заречного Олега Климанова.

29 мая он встретился с горожанами и успокоил их, отметив, что стройка не причинит неудобств, а место, где занимаются дети, огородят.

Местные жители возражали: работы неминуемо скажутся на благоустройстве и будут мешать школьникам. Также они писали, что стадион активно используется, а территория является излюбленным местом отдыха для многих.

В итоге Олег Климанов пошел навстречу зареченцам. 31 мая в своих аккаунтах в социальных сетях глава города объявил, что переговорил с застройщиком и в итоге было решено не возводить дом.

В субботу, 12 июня, в группе закрытого города соцсети Instagram появился пост, автор которого выразил разочарование: по всей видимости, строительство у школьного стадиона будет.

«Несмотря на обещание главы города не строить дом, сегодня на территории, прилегающей к стадиону, производилось бурение. Бурение производит пензенская компания изыскания грунтов. Пробурили уже две скважины более 20 метров. Как пояснили, изыскательные работы для постройки дома. Заказчик - Ремстрой. Договор заключили на этой неделе», - написал горожанин.

Происходящее возмутило участников группы.

«Неужели глава города не отвечает за свои слова? Тогда зачем такой глава?», «Зачем им наше мнение. Они обещать пообещали, чтобы заткнуть народ, сегодня уехали с форума гости, можно и дальше свою линию гнуть, документально обещание к делу не пришьешь», «Даже собрание в 2019 году, чтобы территорию оттяпать, провели так, что никто об этом и не знает, а приклеить объявление, сфоткать и оторвать особо мудрости не нужно. Собрали 20 человек и за весь район решили», - высказались зареченцы.

В обсуждении участвовал представитель администрации города.

«Разрешение на строительство на данном участке администрацией не выдавалось. Правообладателю участка сделан запрос о проводимых работах», - написал он.

Фото instagram.com/zar_info58/

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Разрешение на строительство на данном участке администрацией не выдавалось.
А какая у вас власть в Заречном?

Имя: Гость
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