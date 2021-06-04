В Пензе школьница бросилась под машину, не глядя по сторонам

04.06.2021 | 15:19

На улице Рахманинова в Пензе девочка приблизительно 11-12 лет рискнула жизнью, метнувшись под колеса автомобиля. Запись с видеорегистратора размещена в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что идущая по тротуару школьница неожиданно кидается наперерез едущей машине, однако в последний момент отшатывается назад и возвращается на пешеходную дорожку.

«3 июня. Ул. Рахманинова. Уважаемые родители, вот вам наглядный пример того, что может быть с вашим ребенком, если не смотреть по сторонам перед тем, как переходите дорогу» , - написал автор поста.

20 января на улице Рахманинова под колеса «Газели» попала 12-летняя школьница. Ее доставили в больницу с травмами.

1 февраля на той же улице водитель ВАЗа сбил пешехода прямо на нерегулируемом переходе.

15 мая в Сети появилось видео из Заречного: на улице Мира школьники выходили на дорогу, ложились на асфальт и потом убегали в последний момент прямо перед двигавшейся машиной.