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Глас народа

В Пензе школьница бросилась под машину, не глядя по сторонам

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На улице Рахманинова в Пензе девочка приблизительно 11-12 лет рискнула жизнью, метнувшись под колеса автомобиля. Запись с видеорегистратора размещена в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что идущая по тротуару школьница неожиданно кидается наперерез едущей машине, однако в последний момент отшатывается назад и возвращается на пешеходную дорожку.

«3 июня. Ул. Рахманинова. Уважаемые родители, вот вам наглядный пример того, что может быть с вашим ребенком, если не смотреть по сторонам перед тем, как переходите дорогу» , - написал автор поста.

20 января на улице Рахманинова под колеса «Газели» попала 12-летняя школьница. Ее доставили в больницу с травмами.

1 февраля на той же улице водитель ВАЗа сбил пешехода прямо на нерегулируемом переходе.

15 мая в Сети появилось видео из Заречного: на улице Мира школьники выходили на дорогу, ложились на асфальт и потом убегали в последний момент прямо перед двигавшейся машиной.

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Гость||

Играют всё, видно что телефон включен и стоит, ждет машину, снимает. Потом отходит и снимает дальше, ждет.

Яжмать где? Потом все кругом виноваты от водителя до учителей и Путина.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе школьница бросилась под машину, не глядя по сторонам
Каждый день сотни автомобилистов бросаются на тротуары не глядя по сторонам и ненавидя ПДД. А тут одна школьница устроила перфоманс и сразу новость.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|04.06.2021 15:36
Желаю чтобы это была твоя дочь и машина не остановилась.

Гость||

Курица!

Гость||

А ведь за рулем машины может быть такой же шалун или пьяный.Тогда эта игра станет еще интереснее.

Гость||

Куда она выбежала? Никто не учил головой крутить? Инвалидом осталась бы в лучшем случае.

Гость||

15:41, осторожно со своими желаниями, могут исполнится в обратку.

Гость||

Куда рванула, там же машины и туда и оттуда. До пешеходного не судьба дойти?! Родители не учили видимо.

Гость||

Вот дааа.... пешеход везде прав? Когда же уже начнут пешеходов таких отлавливать? А то чуть что то водитель виноват

Гость||

А в том месте случайно не было пешеходного перехода без светофора? Если да - девчонка хотела перейти дорогу, да поняла, что тут скорость не сбавляют, так и отшатнулась назад. Хотя в таких случаях тем более даже если и переходить, то смотреть по сторонам вовсю, а лучше дойти до ближайшего светофора, даже если придется делать круг, но безопаснее.

Гость||

Гость писал(a):

чуть что то водитель виноват
Конечно виноват. Водитель управляет средством повышенной опасности и как правило нищеброд с раздутым выше гор самомнением и эгом. Все нормальные водители давно купили не таз на колёсах а умную машину способную автоматически тормозить перед внезапными препятствиями независимо от водителя. Автоматика спасает множество жизней - факт. Буртасы губят множество жизней - факт.

Гость||

Гость писал(a):

А в том месте случайно не было пешеходного перехода без светофора?
В смысле на другой стороне дороги не было ли знака. А зебра на дороге могла за год стереться, так сплошь и рядом бывает. Но вообще даже с таком случае дорогу переходить нельзя, если зебра стерлась, а знак не с обеих сторон.

Гость||

Если это развлечение для лайков и хайпа, то какое то оно странное. Нда.

Имя: Гость
Комментарий:

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