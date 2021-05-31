В Пензе кражи на кладбищах связали с круглосуточным приемом металла

31.05.2021 | 09:54

Пензенцам рассказали о случаях воровства на Восточном кладбище Пензы. По словам одного из интернет-пользователей, добычей злоумышленников стали металлические изделия.

«На Чемодановском кладбище непорядочные люди наживаются, грабят могилы, снимают ограды и дверцы. У нас пострадало две могилы. На брошенных могилах в нескольких местах ограды вообще отсутствуют, хотя изначально были», - пояснил участник сообщества «Пенза live» во «ВКонтакте».

К посту прикреплены фотографии, на них - несколько оград с отсутствующими дверцами или целыми пролетами. Автор публикации также отметил, что злоумышленникам не приходится далеко везти украденное.

«Очень удобно, учитывая, что рядом работает пункт приема металла - круглосуточно», - подчеркнул интернет-пользователь.

Он задался вопросом, решает ли кто-то в Пензе подобные проблемы.

Обстановка на кладбищах постоянно вызывает претензии со стороны горожан. По словам чиновников, ритуальный бизнес используется для заработка, а не для удовлетворения потребностей людей.

После многочисленных случаев критики в городе разработали предложение по решению проблем в местах захоронения. Однако публично оно пока не озвучено.