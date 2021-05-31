Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Пензе кражи на кладбищах связали с круглосуточным приемом металла

Печать

Пензенцам рассказали о случаях воровства на Восточном кладбище Пензы. По словам одного из интернет-пользователей, добычей злоумышленников стали металлические изделия.

«На Чемодановском кладбище непорядочные люди наживаются, грабят могилы, снимают ограды и дверцы. У нас пострадало две могилы. На брошенных могилах в нескольких местах ограды вообще отсутствуют, хотя изначально были», - пояснил участник сообщества «Пенза live» во «ВКонтакте».

К посту прикреплены фотографии, на них - несколько оград с отсутствующими дверцами или целыми пролетами. Автор публикации также отметил, что злоумышленникам не приходится далеко везти украденное.

«Очень удобно, учитывая, что рядом работает пункт приема металла - круглосуточно», - подчеркнул интернет-пользователь.

Он задался вопросом, решает ли кто-то в Пензе подобные проблемы.

Обстановка на кладбищах постоянно вызывает претензии со стороны горожан. По словам чиновников, ритуальный бизнес используется для заработка, а не для удовлетворения потребностей людей.

После многочисленных случаев критики в городе разработали предложение по решению проблем в местах захоронения. Однако публично оно пока не озвучено.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он задался вопросом, решает ли кто-то в Пензе подобные проблемы.
Конечно решают.

Разрешили же здесь открыть пункт приема и решили проблему сбыта.

Гость||

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. У экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски, рассказал РИА Новости представитель краевого главка Следственного комитета.

Ранее об этом сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края. Он пояснил, что происходящее связано с делом о махинациях с местами на кладбищах. По предварительным данным, самого бывшего градоначальника не задерживали.

Гуменюк ушел в отставку 19 мая после того, как ему это предложил сделать вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

учитывая, что рядом работает пункт приема металла - круглосуточно
Нашли ограду в ломе - лишили лицензии, в чем проблема, а проблема в том, что "заносят" ежемесячно кому положено, кому можно догадаться сразу.

Гость||

а чего бог не защищает, поп деньги берёт перед похорон за что? значит религия пустота?

Гость||

Гость писал(a):

а чего бог не защищает, поп деньги берёт перед похорон за что? значит религия пустота?
После выходных не отойдешь? Сам понял, что пишешь? Если не различаешь место захоронения, обряды и объекты культа, то выйди из сети и спи дальше, оглобля.

Гость||

Выгоден тем, кто получает мзду на лапы.

Гость||

А на приемщиков металла управы нет? Элементарного контроля откуда лом? Куда смотрят правоохранительные органы?

Гость||

Гость писал(a):

Нашли ограду в ломе - лишили лицензии, в чем проблема, а проблема в том, что "заносят" ежемесячно кому положено, кому можно догадаться сразу.
Грабители, похоже, не сдают целыми оградами, а разбивают на фрагменты. Но, приёмщики всегда могут установить откуда лом. А эти пункты приёма, порой, превращаются в официальные пункты приёма краденного имущества, то есть в барыг. Вообще запретить приём металлов в таких точках. Неужели металлургия в стране от этих ворованных железяк пострадает?

Гость||

Такое увы, твориться не только в Пензе,а повсеместно. Очень неприятно было видеть, когда со свежей могилы, утащили ограду. В полиции сказали, нет смысла подавать заявление, ущерб незначительный

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте