В Пензе кражи на кладбищах связали с круглосуточным приемом металла

Пензенцам рассказали о случаях воровства на Восточном кладбище Пензы. По словам одного из интернет-пользователей, добычей злоумышленников стали металлические изделия.
«На Чемодановском кладбище непорядочные люди наживаются, грабят могилы, снимают ограды и дверцы. У нас пострадало две могилы. На брошенных могилах в нескольких местах ограды вообще отсутствуют, хотя изначально были», - пояснил участник сообщества «Пенза live» во «ВКонтакте».
К посту прикреплены фотографии, на них - несколько оград с отсутствующими дверцами или целыми пролетами. Автор публикации также отметил, что злоумышленникам не приходится далеко везти украденное.
«Очень удобно, учитывая, что рядом работает пункт приема металла - круглосуточно», - подчеркнул интернет-пользователь.
Он задался вопросом, решает ли кто-то в Пензе подобные проблемы.
Обстановка на кладбищах постоянно вызывает претензии со стороны горожан. По словам чиновников, ритуальный бизнес используется для заработка, а не для удовлетворения потребностей людей.
После многочисленных случаев критики в городе разработали предложение по решению проблем в местах захоронения. Однако публично оно пока не озвучено.
penzainform.ru писал(a):Конечно решают.
Разрешили же здесь открыть пункт приема и решили проблему сбыта.