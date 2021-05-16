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Глас народа

Лечь под машину: в Заречном сняли на видео опасные игры детей

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В Заречном в объектив камеры попали подростки, рискующие здоровьем и жизнью на проезжей части. Видео разместили в паблике города соцсети Instagram в субботу, 15 мая.

По словам зареченки, сделавшей запись, напротив церкви на улице Мира школьники выходили на дорогу, ложились на асфальт и убегали в последний момент, прямо перед двигавшейся машиной.

«Сначала они просто лежали, я не успела заснять, а теперь кувырки на дороге делают и прочее. Водитель может быть любой за рулем, может не среагировать вовремя. Посмотрите, как ведут себя дети, что они творят!» - возмутилась женщина.

На кадрах - группа школьников, находящихся на газоне у дороги. Двое из них выходят на проезжую часть, один делает колесо, затем убегает.

Комментировавший пост горожанин подтвердил информацию, добавив, что водители сигналили ребятам и кричали на них.

Происходящее шокировало пользователей, они вспомнили, что у подростков популярна подобная опасная игра. Как отметили некоторые, школьники в Заречном не отличаются примерным поведением, к ним много замечаний.

«Что они творят в фонтане у Современника? Я сделала замечание, просила прекратить, меня послали туда, куда я и дороги-то не знаю. Это дети детей 90-х и Заречного. Посмотрите, как ходят в школу в Пензе: все в форме! А у нас как из подворотни вылезли, кто во что горазд. И ничего с этим сделать нельзя», «А я вчера ребенка лет 12 у часовни (у поликлиники) еле с проезжей части согнала. Он по обеим полосам зигзагами катался. Утверждал, что машин там вообще нет», - написали пользователи.

Комментаторы призвали распространить видеокадры и передать материалы в полицию и Госавтоинспекцию.

Видео instagram.com/zar_info58.

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Гость||

Лосята в лосятнике

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А я вчера ребенка лет 12 у часовни (у поликлиники) еле с проезжей части согнала. Он по обеим полосам зигзагами катался. Утверждал, что машин там вообще нет
Так по Пензе постоянно так эти велосипедисты катаются и на пешеходных переходах не спешиваются! Почему на них ГИБДД не проводит рейды? Почему не сделать на пешеходных переходах препятствие для велосипедистов и самокатчиков чтобы они спешивались как положено по ПДД!

Гость||

срочно найти родителей повторяю родителей а не школу и наказать по полной РОДИТЕЛЕЙ!!!

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамочек?

Гость||

Мамочек строго наказать,три раза

Имя: Гость
Комментарий:

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