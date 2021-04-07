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Глас народа

На ул. Пушанина фонари горят лишь на территории колонии

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Житель микрорайона Терновка пожаловался на темноту, в которую погружается улица Пушанина после захода солнца. Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте» в среду, 7 апреля.

Речь идет об участке у исправительной колонии № 5.

«Не знаю уже, куда писать, где искать правду. Живу на Пушанина, 42. Освещение на дороге отсутствует полностью! Осенью дети из школы после второй смены идут в полной темноте, а машины там уже разгоняются не на шутку. Жители нашего и соседних домов много лет обивают пороги, и нет результата», - написал горожанин.

По его словам, весной 2020 года град разбил последние фонари на столбах. Лампы до сих пор не заменили.

Пензенец добавил, что единственной ярко освещенной территорией в районе является тюрьма напротив его дома. Для местных жителей светит единственный фонарь у проходной на окраине ИК, но и он, скорее всего, цел потому, что освещает гаражи, принадлежащие пенитенциарному учреждению.

«Будем ждать трагедии, как с кипятком, видимо», - резюмировал пензенец.

Фото vk.com/izternovki.

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Гость||

Зато говна не видно.

Гость||

Это чтобы буртасское быдло осознало, что лучше всего ему будет на зоне, туда и нужно стремиться. А если еще жаловаться будете, передвинем стрелки, чтобы даже летом в 7 вечера темень была беспросветная.

Гость||

мне кажется тут и не было никогда этих фонарей. уже все привыкли) а те что есть, еле светят.

Гость||

зачем они вам.живете хер знает где ,еще и свет на вас тратит .обойдетесь.тем более скоро лето

Гость||

В темноте спать боятся...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для местных жителей светит единственный фонарь у проходной на окраине ИК,
Ну правильно. Показывает верный путь. Свет в конце тоннеля. Там хоть кормят бесплатно. И за жильё платить не надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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