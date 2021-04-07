На ул. Пушанина фонари горят лишь на территории колонии

07.04.2021 | 10:56

Житель микрорайона Терновка пожаловался на темноту, в которую погружается улица Пушанина после захода солнца. Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте» в среду, 7 апреля.

Речь идет об участке у исправительной колонии № 5.

«Не знаю уже, куда писать, где искать правду. Живу на Пушанина, 42. Освещение на дороге отсутствует полностью! Осенью дети из школы после второй смены идут в полной темноте, а машины там уже разгоняются не на шутку. Жители нашего и соседних домов много лет обивают пороги, и нет результата», - написал горожанин.

По его словам, весной 2020 года град разбил последние фонари на столбах. Лампы до сих пор не заменили.

Пензенец добавил, что единственной ярко освещенной территорией в районе является тюрьма напротив его дома. Для местных жителей светит единственный фонарь у проходной на окраине ИК, но и он, скорее всего, цел потому, что освещает гаражи, принадлежащие пенитенциарному учреждению.

«Будем ждать трагедии, как с кипятком, видимо», - резюмировал пензенец.

Фото vk.com/izternovki.