На ул. Пушанина фонари горят лишь на территории колонии

Житель микрорайона Терновка пожаловался на темноту, в которую погружается улица Пушанина после захода солнца. Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте» в среду, 7 апреля.
Речь идет об участке у исправительной колонии № 5.
«Не знаю уже, куда писать, где искать правду. Живу на Пушанина, 42. Освещение на дороге отсутствует полностью! Осенью дети из школы после второй смены идут в полной темноте, а машины там уже разгоняются не на шутку. Жители нашего и соседних домов много лет обивают пороги, и нет результата», - написал горожанин.
По его словам, весной 2020 года град разбил последние фонари на столбах. Лампы до сих пор не заменили.
Пензенец добавил, что единственной ярко освещенной территорией в районе является тюрьма напротив его дома. Для местных жителей светит единственный фонарь у проходной на окраине ИК, но и он, скорее всего, цел потому, что освещает гаражи, принадлежащие пенитенциарному учреждению.
«Будем ждать трагедии, как с кипятком, видимо», - резюмировал пензенец.
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Зато говна не видно.