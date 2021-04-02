На ул. Бородина пензенцев ежедневно штрафуют за парковку у детсада

02.04.2021 | 15:34

В пятницу, 2 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Пензы, возмущенный отсутствием парковки у детского сада № 139 на улице Бородина, 18.

«На этой неделе сотрудники ГИБДД начали штрафовать нас за парковку в неположенном месте. Я на протяжении пяти лет вожу ребенка в этот сад и могу сказать, что раньше такого никогда не было. Тем, кто привозит детей, просто некуда поставить машину», - рассказал мужчина.

По его словам, все родители оставляют автомобили вдоль дороги на аварийках, через 10-15 минут возвращаются и уезжают.

«Меня лично оштрафовали на 2 000 рублей. На моих глазах оштрафовали еще несколько человек. На этом месте дежурит один и тот же экипаж, и каждый день инспекторы кого-то штрафуют», - пожаловался пензенец.

Он заявил, что это проблема, которую надо поднимать и решать, но не штрафами. Рядом с детским садом нет ни одной стоянки, так почему бы ее не предусмотреть где-то, чтобы родители могли привезти ребенка, не нарушая правил дорожного движения. К решению вопроса он предложил подключить заведующую дошкольным учреждением.