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Глас народа

На ул. Бородина пензенцев ежедневно штрафуют за парковку у детсада

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В пятницу, 2 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Пензы, возмущенный отсутствием парковки у детского сада № 139 на улице Бородина, 18.

«На этой неделе сотрудники ГИБДД начали штрафовать нас за парковку в неположенном месте. Я на протяжении пяти лет вожу ребенка в этот сад и могу сказать, что раньше такого никогда не было. Тем, кто привозит детей, просто некуда поставить машину», - рассказал мужчина.

По его словам, все родители оставляют автомобили вдоль дороги на аварийках, через 10-15 минут возвращаются и уезжают.

«Меня лично оштрафовали на 2 000 рублей. На моих глазах оштрафовали еще несколько человек. На этом месте дежурит один и тот же экипаж, и каждый день инспекторы кого-то штрафуют», - пожаловался пензенец.

Он заявил, что это проблема, которую надо поднимать и решать, но не штрафами. Рядом с детским садом нет ни одной стоянки, так почему бы ее не предусмотреть где-то, чтобы родители могли привезти ребенка, не нарушая правил дорожного движения. К решению вопроса он предложил подключить заведующую дошкольным учреждением.

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Гость||

Экипаж видимо очки зарабатывают!!!

Гость||

Сейчас подойдут "пешеходы", разъяснят...

Гость||

У 1-й гимназии ул Красная , тоже самое -10 лет уже . Знаки с двух сторон . Карманы для машин закрыли заборами и бордюрами Белозерцева . Гаишники туда сюда ездят , фоткают и шалят штрафы 2000 р . Так наша Пенза пополняет бюджет за счёт жителей, для установки новых заборов и бордюров

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На этой неделе сотрудники ГИБДД начали штрафовать нас за парковку в неположенном месте. Я на протяжении пяти лет вожу ребенка в этот сад и могу сказать, что раньше такого никогда не было. Тем, кто привозит детей, просто некуда поставить машину», - рассказал мужчина.
Это был местный дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

Экипаж видимо очки зарабатывают!!!
они по другому не имеют, их только этому научили) понятие работа для них не знакомо) только и умеют ерундой страдать) искать свидетелей, когда камеры на каждом углу и т.д. и т.п.)

Гость||

они задницу свою дотащить не могут. ПДД учи если нельзя значит нельзя поставь где можно и дотащи свою задницу туда куда нужно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

родители оставляют автомобили вдоль дороги на аварийках
А это - верх идиотизма. Типа я в домике.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Меня лично оштрафовали на 2 000 рублей. На моих глазах оштрафовали еще несколько человек.
Так вам и надо.

Гость||

пешком надо детей отводить, меня пешком мать водила в сад, а не на жоповозке которая много места занимает и другим мешает,по пдд это нарушение

Гость||

Молодцы гайцы.а то свои жоповозки и в садик будут орать разрешить ставить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

родители могли привезти ребенка, не нарушая правил дорожного движения
Для диких буртасов не нарушать ПДД - это фантастика.

Гость||

Парковка есть чуть дальше у нового дома Бородина 13, Гуливер. Вам же лень пройти 100 метров. Надо бросить машину на дороге, создать пробку киллометровую, и уйти в сад. Ходите в сад у своего дома и ездить не придётся!!!! Задолбали эти парковщики!!!Пусть вас ещё больше штрафуют!!!!

Гость||

они думают жоповозка есть значит где хочу там и ставлю и как вы там остальные мне пофигу главное я свою жопу мало носить буду а то она тяжелая

Гость||

поставь машину дальше на 300м, подними опу и дойди пешком. сам прогуляешься и ребенок воздухом подышит!

Гость||

ходите пешком буртасы.лень попу поднять, или в мокшан можно если хотите на машине ..

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Имя: Гость
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