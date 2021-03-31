Сетевое издание|18+|Среда|31 мар 2021|15:01
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Глас народаСмыли в унитаз: в Сети рассказали о бесчеловечном поступке в Сурске

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«Бесчеловечный» поступок жителей Сурска Городищенского района стал достоянием общественности. В среду, 31 марта, о нем рассказал один из подписчиков местной группы в соцсети «ВКонтакте».

«При очередной прочистке канализации среди прочего бытового мусора обнаружился мертвый котенок. Котенок!!!» - написал автор, подчеркнув, что это бесчеловечно.

Пользователь уточнил, что речь идет о многоквартирных домах. Он обратился ко всем жителям с просьбой не использовать сантехнику как мусорное ведро и уж тем более как «средство для избавления от неугодных домашних питомцев».

«Прекратите сбрасывать в канализацию пищевые отходы, тряпки, использованный кошачий наполнитель, одежду и средства личной гигиены. Это приводит к постоянным засорам», - говорится в обращении к населению.

Источник: vk.com/sursk58rus.

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Гость||

Эх люди!,а люди ли вы?

Гость||

для Сурска это уже норма

Гость||

А ПОСЛУШАЙ ЭТИХ НЕЛЮДЕЙ, ВСЕ ГРАФСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Гость||

Гость писал(a):

для Сурска это уже норма
Так там кобыла и дитя в мусорку выбрасывала...

Имя: Гость
Комментарий:

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