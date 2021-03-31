31.03.2021 | 14:07

«Бесчеловечный» поступок жителей Сурска Городищенского района стал достоянием общественности. В среду, 31 марта, о нем рассказал один из подписчиков местной группы в соцсети «ВКонтакте».

«При очередной прочистке канализации среди прочего бытового мусора обнаружился мертвый котенок. Котенок!!!» - написал автор, подчеркнув, что это бесчеловечно.

Пользователь уточнил, что речь идет о многоквартирных домах. Он обратился ко всем жителям с просьбой не использовать сантехнику как мусорное ведро и уж тем более как «средство для избавления от неугодных домашних питомцев».

«Прекратите сбрасывать в канализацию пищевые отходы, тряпки, использованный кошачий наполнитель, одежду и средства личной гигиены. Это приводит к постоянным засорам», - говорится в обращении к населению.

Источник: vk.com/sursk58rus.