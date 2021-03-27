Сетевое издание|18+|Суббота|27 мар 2021|17:36
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Глас народа | Пензячка: Техника сгорела, а из щитовой до сих пор искры летят

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В субботу, 27 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница улицы Бийской в областном центре.

Она рассказала, что с 22 марта на придомовой территории без согласия собственников жилья и объявлений на подъездах ведутся раскопки. В связи с этим в домах № 10, 13, 14 и 15 внезапно прекращается подача электроэнергии.

«25 и 26 марта остались вообще без света с 11:00 до 20:00. Электрики накинули фазы так, что у жителей сгорели лампы, холодильники, стиральные машины, телевизоры! Сгорел весь интернет-кабель! Диспетчеры обслуживающих компаний наши звонки игнорируют. Вчера на пьяных электриков вызывали полицию», - так описала пензячка ситуацию.

По ее словам, в ночь 26-е уцелевшие лампы при выключеном электричестве мерцали слабым светом.

«У нас до сих пор из щитовой искры летят. Мы можем поквартирно пройти и переписать все испорченные приборы и технику. Интернета нет - сгорел. Объявлений о ремонтных работах и плановых отключениях света на подъездах тоже нет. Думаю, они продолжат в понедельник над нами издеваться», - завершила Светлана свое послание.

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Гость||

петух потрескивает, грозит

Гость||

Это не искры,это салют в честь нового губернатора.

Гость||

Ноль отвалился -бывает. Защиту надо ставить на каждую квартиру.

Имя: Гость
Комментарий:

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