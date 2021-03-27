27.03.2021 | 15:52

В субботу, 27 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница улицы Бийской в областном центре.

Она рассказала, что с 22 марта на придомовой территории без согласия собственников жилья и объявлений на подъездах ведутся раскопки. В связи с этим в домах № 10, 13, 14 и 15 внезапно прекращается подача электроэнергии.

«25 и 26 марта остались вообще без света с 11:00 до 20:00. Электрики накинули фазы так, что у жителей сгорели лампы, холодильники, стиральные машины, телевизоры! Сгорел весь интернет-кабель! Диспетчеры обслуживающих компаний наши звонки игнорируют. Вчера на пьяных электриков вызывали полицию», - так описала пензячка ситуацию.

По ее словам, в ночь 26-е уцелевшие лампы при выключеном электричестве мерцали слабым светом.

«У нас до сих пор из щитовой искры летят. Мы можем поквартирно пройти и переписать все испорченные приборы и технику. Интернета нет - сгорел. Объявлений о ремонтных работах и плановых отключениях света на подъездах тоже нет. Думаю, они продолжат в понедельник над нами издеваться», - завершила Светлана свое послание.