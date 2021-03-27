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Глас народа | Дал сдачи: в Пензе разошлись во мнениях водитель и пешеход

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В пятницу, 26 марта, на улице Карпинского разгорелась ссора между пешеходом-женщиной и водителем «Шевроле Нива». Конфликт мог закончиться рукоприкладством.

Видеозапись инцидента появилась в группе penza_novosti социальной сети Instagram 27-го числа.

«Около ТЦ «Метросити», где расположен заезд на стоянку, мужчина, предположительно, чуть не сшиб женщину. Разгневанный пешеход принялся бить ногами автомобиль обидчика. По словам очевидца, как только женщина начала бить ногами по багажнику автомобиля, водитель в ответ дал сдачи», - поясняется в посте.

На кадрах видно, как разозленный водитель замахивается на женщину.

«Ты что делаешь? Ты на людей едешь, ты понимаешь?» - выговаривает автомобилисту горожанка. «Ты - пешеход, ты должна убедиться, что тебя пропускают», - возражает тот. «Нет у тебя здесь дороги», - указывает женщина.

В итоге в конфликт вмешиваются прохожие, они успокаивают пензячку, водитель садится в машину.

«Судя по мнению прохожих, здесь вина как водителя, так и пешехода, но, видимо, у всех началось весеннее обострение», - говорится в посте в заключение.

Комментировавшие кадры пользователи встали на защиту женщины, отметив, что водитель не имел права замахиваться на нее.

«Спасибо адекватным ребятам, которые уняли эти разборки до того, как могло случиться что-то пострашнее», «Женщина, испугавшись за свою жизнь, в шоковом состоянии отреагировала так. А водитель еще и не извинился, налетел на женщину, что является двойным нарушением», - написали пензенцы.

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Гость||

Потерпите скоро лето.

Гость||

я закукарекал и не могу остановиться

Гость||

Козёл он невоспитанный, а не водитель! Привык дома свою жену дубасить кулаками! Рога ему надо срочно обломать!

Гость||

Тупые охамевшие дыблодятлы с кредитными тачками

Гость||

У водилы шувролета с кукухой явные прблемы.

Гость||

Охреневшие дебилы пешеходы. Когда то услышали что пешеход всегда прав но не понимают что не всегда жив...

Гость||

Хрен с ними.

Гость||

Баба дура! Жалко что леща не охватила! Там парковочная терретория,а она разгуливает как по бульвару, она не должна помех создавать!

Гость||

Гость писал(a):

хреневшие дебилы пешеходы. Когда то услышали что пешеход всегда прав но не понимают что не всегда жив...
водиле тоже может потом ножичком в бок прилететь от родственников пешехода и он тоже может оказаться не совсем жив, об этом стоит задуматься любителям так получилось?

Гость||

Гость писал(a):

Жалко что леща не охватила!
ты бы точно отхватил

Гость||

Гость писал(a):

ты бы точно отхватил
ню-ню. ее заставить за ущерб платить нужно, а потом на дурку сдать проверить

Гость||

Гость писал(a):

Баба дура! Жалко что леща не охватила! Там парковочная терретория,а она разгуливает как по бульвару, она не должна помех создавать!
Зуб даешь?) Какая нахрен парковка когда там пешеходный переход и нет выделенного тротуара ,а это значит что приоритет за пешеходами .И вообще русский сначала выучи. Есть у нас место для конфликтов поинтереснее это Кулакова 1 ,там даже знаки установили пешеходная зона но водятлы все равно прут ,бывают и конфликты и мордобои.

Имя: Гость
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