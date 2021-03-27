27.03.2021 | 12:36

В пятницу, 26 марта, на улице Карпинского разгорелась ссора между пешеходом-женщиной и водителем «Шевроле Нива». Конфликт мог закончиться рукоприкладством.

Видеозапись инцидента появилась в группе penza_novosti социальной сети Instagram 27-го числа.

«Около ТЦ «Метросити», где расположен заезд на стоянку, мужчина, предположительно, чуть не сшиб женщину. Разгневанный пешеход принялся бить ногами автомобиль обидчика. По словам очевидца, как только женщина начала бить ногами по багажнику автомобиля, водитель в ответ дал сдачи», - поясняется в посте.

На кадрах видно, как разозленный водитель замахивается на женщину.

«Ты что делаешь? Ты на людей едешь, ты понимаешь?» - выговаривает автомобилисту горожанка. «Ты - пешеход, ты должна убедиться, что тебя пропускают», - возражает тот. «Нет у тебя здесь дороги», - указывает женщина.

В итоге в конфликт вмешиваются прохожие, они успокаивают пензячку, водитель садится в машину.

«Судя по мнению прохожих, здесь вина как водителя, так и пешехода, но, видимо, у всех началось весеннее обострение», - говорится в посте в заключение.

Комментировавшие кадры пользователи встали на защиту женщины, отметив, что водитель не имел права замахиваться на нее.

«Спасибо адекватным ребятам, которые уняли эти разборки до того, как могло случиться что-то пострашнее», «Женщина, испугавшись за свою жизнь, в шоковом состоянии отреагировала так. А водитель еще и не извинился, налетел на женщину, что является двойным нарушением», - написали пензенцы.